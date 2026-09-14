Analistas volvieron a recortar proyecciones de crecimiento para la economía uruguaya en 2026

El Banco Central del Uruguay (BCU) publicó este lunes los resultados de una nueva edición de la Encuesta de Expectativas Económicas.

Los analistas e instituciones que respondieron la consulta en setiembre esperan que la actividad económica se expanda 1% en 2026 , frente al 1,2% estimado el mes pasado, según la mediana de las respuestas.

Actualmente, el Ministerio de Economía mantiene una previsión de crecimiento del PIB de 1,6% para este año , por encima de la estimación de los analistas que participan en la encuesta del BCU.

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Nuevos datos sugieren que la economía uruguaya se frenó en el segundo trimestre

Los datos de cuentas nacionales correspondientes al período abril-junio se conocerán este martes. Los datos disponibles hasta ahora sugieren que la economía se frenó en el segundo trimestre: según estimaciones de analistas citadas por El Observador, el PIB habría caído alrededor de 0,7% frente al trimestre anterior.

Expectativas de inflación

Los analistas esperan que la inflación anual cierre 2026 en 4,7%. Para el horizonte de 24 meses, la expectativa es de 4,55%, algo por encima de la registrada en la consulta anterior.

Dólar

Las estimaciones para el tipo de cambio fueron corregidas nuevamente a la baja por tercer mes consecutivo, en un contexto marcado por la debilidad de la moneda a nivel global.

Para diciembre de 2026, se espera un tipo de cambio de $ 40,5.

El dólar cerró este lunes en $ 40,218 en el mercado mayorista y acumula una suba anual de 3% respecto al cierre de 2025.

Para el cierre de 2027, en tanto, la estimación para el dólar en el mercado local es de $ 41,4.