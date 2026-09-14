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Analistas volvieron a recortar proyecciones de crecimiento para la economía uruguaya en 2026

El BCU publicó una nueva edición de la Encuesta de Expectativas Económicas, que releva las estimaciones sobre crecimiento, inflación y tipo de cambio

14 de septiembre de 2026 17:36 hs
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El Banco Central del Uruguay (BCU) publicó este lunes los resultados de una nueva edición de la Encuesta de Expectativas Económicas.

Los analistas e instituciones que respondieron la consulta en setiembre esperan que la actividad económica se expanda 1% en 2026, frente al 1,2% estimado el mes pasado, según la mediana de las respuestas.

Actualmente, el Ministerio de Economía mantiene una previsión de crecimiento del PIB de 1,6% para este año, por encima de la estimación de los analistas que participan en la encuesta del BCU.

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  • Expectativas de inflación

Los analistas esperan que la inflación anual cierre 2026 en 4,7%. Para el horizonte de 24 meses, la expectativa es de 4,55%, algo por encima de la registrada en la consulta anterior.

  • Dólar

Las estimaciones para el tipo de cambio fueron corregidas nuevamente a la baja por tercer mes consecutivo, en un contexto marcado por la debilidad de la moneda a nivel global.

Para diciembre de 2026, se espera un tipo de cambio de $ 40,5.

El dólar cerró este lunes en $ 40,218 en el mercado mayorista y acumula una suba anual de 3% respecto al cierre de 2025.

Para el cierre de 2027, en tanto, la estimación para el dólar en el mercado local es de $ 41,4.

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