Un cliente habitual, cinco jugadas al final del día y US$ 746.000 de premio: la historia del ganador del 5 de Oro en Mercedes

Un apostador de Mercedes, Soriano, ganó alrededor de $ 30 millones —unos US$ 746.000— con el 5 de Oro Revancha del pasado domingo 13 de setiembre. El hombre realizó cinco jugadas y acertó con la primera combinación que eligió.

El pozo Revancha repartió US$ 1.833.978 y tuvo dos ganadores: uno de Mercedes y otro de Pando, Canelones .

El boleto de Mercedes fue vendido por Jesús Mott , de 64 años, quien desde hace 46 años recibe apuestas en la capital de Soriano. Además de trabajar en una esquina de la ciudad, también recibe jugadas en su domicilio de Casagrande 460 , en el barrio del Club Roma.

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Sobre el final de la tarde del domingo, uno de sus clientes habituales llegó hasta su casa e hizo cinco apuestas . La jugada fue registrada a las 18:08:29 y la fortuna apareció con la primera combinación: 07, 09, 10, 18 y 27 .

Según contó Mott, en declaraciones consignadas por el comunicador Eduardo Corrales, el ganador "por suerte es una persona trabajadora”.

La llamada que confirmó el premio millonario

La matrícula del punto de venta está a nombre de Néstor Mott, hijo de Jesús, quien comenzó en la actividad cuando tenía 16 años y trabajó durante unos tres años en Mercedes.

Luego se radicó en Carmelo y actualmente trabaja en Nueva Palmira. Fue precisamente Néstor quien llamó a su padre para avisarle que había vendido una de las apuestas ganadoras del Revancha. La identidad del apostador de Mercedes no fue divulgada.