ANEP suspende resolución sobre virtualidad tras reunión con sindicato de Formación Docente

Tras la instancia mantenida este lunes en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) entre la Administración Nacional de Educación Pública ( ANEP ) y la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU), el sindicato de Formación Docente informó nuevas disposiciones en el marco del conflicto, entre ellas, que "se dejó en suspenso" la resolución que establecía que los docentes debían dictar clases virtuales cuando los centros educativos estuvieran ocupados .

Sobre la decisión de la virtualidad, el presidente de ANEP, Pablo Caggiani , aclaró que la medida se suspendió porque "estaba generado un conflicto con los docentes", pero aclaró que no fue una "decisión equivocada".

"Fue una decisión que se venía postergando, durante dos semanas. A pesar que los espacios de diálogo estaban, todavía teníamos centros ocupados, (...) [donde] la mayoría de sus unidades curriculares son semestrales, y esto estaba arriesgando el semestre para los estudiantes de los centros. El deber de la Administración también es velar por el derecho a la educación ", dijo Caggiani, consignado por Telemundo (Canal 12).

La medida había sido cuestionada por el Sindicato de Docentes de Formación en Educación (SIDFE) , que resolvió un paro de 48 horas para este lunes 14 y martes 15 de setiembre. Desde fuentes cercanas al sindicato contaron a El Observador que esta tarde se reunirá su dirección para evaluar la reunión ocurrida con ANEP en el Ministerio de Trabajo y considerar levantar el paro de mañana martes.

Por otra parte, la CSEU reclamó que el Consejo Directivo Central (Codicen) reciba a los gremios estudiantiles. El sindicato indicó que considera este encuentro "una condición necesaria de reconocimiento". De acuerdo con el informe, Codicen evaluará en su sesión de este martes "la forma y cuando recibir a los estudiantes".

Las nuevas disposiciones se conocen luego de que el coordinador de los sindicatos de la enseñanza, José Olivera, cuestionara la resolución sobre virtualidad y afirmara que "se pretende colocar a trabajadores y trabajadoras contra los estudiantes movilizados". También había señalado que "todas las opciones están arriba de la mesa" en relación con la posibilidad de extender las medidas de paro.

Además, el sindicato informó que se acordó una nueva instancia bipartita para este jueves 17 de setiembre a las 14:30 donde se avanzará en la implementación de ámbitos para abordar la "situación de la titulación docente". Semanas atrás, el sindicato había protestado en la puerta de la sede de ANEP por una resolución de 2025 que permite que docentes con al menos ocho años de experiencia accedan al título de profesor.