Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
11°C
cielo claro
Martes:
Mín 
Máx  15°

Siguenos en:

/ Nacional / CLIMA

Tras varios días de frío, las temperaturas subirán y alcanzarán valores "anómalos": lo que dicen Inumet y meteorólogos

Las temperaturas comenzarán a ascender desde el jueves y alcanzarán su máximo el domingo, con una máxima prevista que rondará los 24 °C

14 de septiembre de 2026 14:27 hs
Montevideo, Uruguay, 13.11.2025.&nbsp;Sociedad.Atardecer, puesta de sol. Aire libre, clima, estado del tiempo. Sol, aire, mar.&nbsp;

Montevideo, Uruguay, 13.11.2025. Sociedad.Atardecer, puesta de sol. Aire libre, clima, estado del tiempo. Sol, aire, mar. 

Foto: Gastón Britos / FocoUy

El observatorio brasileño Metsul anunció que una masa de aire frío está avanzando por Sudamérica y provocará un descenso de las temperaturas durante el comienzo de la semana. Sin embargo, según el pronóstico extendido de Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) actualizado este lunes al mediodía, las temperaturas irán en aumento durante la segunda mitad de la semana y llegarán a una máxima de 24 °C el domingo.

El meteorólogo José Serra explicó a El Observador que el país se encontrará "todavía" hasta el miércoles "bajo la influencia de una masa de aire polar” que generará "madrugadas gélidas, heladas agrometeorológicas y meteorológicas en todo el país". A pesar de esto, el metrólogo señaló que el escenario comenzará a cambiar desde el jueves: "Un sistema de altas presiones, asociado a su vez a tiempo estable, cubrirá el país por varios días de ahora en más”, indicó. Esto hará que las temperaturas "gradualmente vayan ascendiendo".

El pronóstico de Inumet para los próximos días marca ese ascenso: para el jueves se prevén entre 5 °C y 19 °C; el viernes, entre 8 °C y 21 °C; el sábado, entre 10 °C y 22 °C; y el domingo, entre 14 °C y 24 °C. En todos esos días, el organismo oficial del tiempo señala una probabilidad de lluvias nula.

Más noticias

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este domingo 13 de setiembre

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este lunes 14 de setiembre

Serra señaló que hacia el fin de semana las temperaturas serán diferentes según la zona del país: en la región norte será de "24 °C a 27 °C”, mientras que para el sur estimó que "promediarán los 20 °C a 23 °C", y adelantó un descenso de las mínimas de forma general.

Temperaturas "anómalas"

La tregua al frío no necesariamente se extenderá durante toda la próxima semana. Serra sostuvo que, aunque "prácticamente dejamos atrás las lluvias", las temperaturas previstas para el fin de semana serán "anómalas" y "no están dentro de los umbrales esperados".

"Lo que estoy presumiendo es que, de acuerdo a los comportamientos físicos de la atmósfera, esto va a responder a cierta inestabilidad a partir de la otra semana: lunes, martes, miércoles", explicó. El meteorólogo agregó que esa inestabilidad podría estar acompañada de precipitaciones y tormentas a partir de la otra semana.

El pronóstico de Serra coincidió con el de su colega Nubel Cisneros, quien mencionó a El Observador que "es muy probable" que, entre domingo y lunes de la semana que viene, "tengamos presencia de pasaje a un frente frío asociado a lluvias y tormentas". Además, el especialista advirtió que, debido a las temperaturas elevadas que se esperan previamente, algunas de esas tormentas podrían presentar mayor intensidad: "Hay que tener especial cuidado cuando se desata alguna tormenta que puntualmente puede registrarse fuerte con alguna actividad eléctrica, granizada, como así también rachas de viento", sostuvo.

Las más leídas

El buque China Zorrilla ya está a flote en el Río de la Plata y es remolcado hacia Colonia

El insulto de Washington Aguerre de Peñarol al argentino Iker Zufiaurre que se escuchó claramente por la ausencia de hinchas

Posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual tras el triunfo de Peñarol sobre Albion, luego de sufrir la quita de un punto

Gobierno propone cambiar la preferencia al doblar en el tránsito: qué plantea Unasev

Temas

frío Clima temperatura meteorología Meteorólogos

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos