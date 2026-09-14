Tras varios días de frío, las temperaturas subirán y alcanzarán valores "anómalos": lo que dicen Inumet y meteorólogos

El observatorio brasileño Metsul anunció que una masa de aire frío está avanzando por Sudamérica y provocará un descenso de las temperaturas durante el comienzo de la semana. Sin embargo, según el pronóstico extendido de Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) actualizado este lunes al mediodía, las temperaturas irán en aumento durante la segunda mitad de la semana y llegarán a una máxima de 24 °C el domingo .

El meteorólogo José Serra explicó a El Observador que el país se encontrará "todavía" hasta el miércoles "bajo la influencia de una masa de aire polar” que generará "madrugadas gélidas, heladas agrometeorológicas y meteorológicas en todo el país". A pesar de esto, el metrólogo señaló que el escenario comenzará a cambiar desde el jueves : "Un sistema de altas presiones, asociado a su vez a tiempo estable, cubrirá el país por varios días de ahora en más”, indicó. Esto hará que las temperaturas " gradualmente vayan ascendiendo ".

El pronóstico de Inumet para los próximos días marca ese ascenso: para el jueves se prevén entre 5 °C y 19 °C ; el viernes, entre 8 °C y 21 °C ; el sábado, entre 10 °C y 22 °C; y el domingo, entre 14 °C y 24 °C . En todos esos días, el organismo oficial del tiempo señala una probabilidad de lluvias nula.

Serra señaló que hacia el fin de semana las temperaturas serán diferentes según la zona del país: en la región norte será de "24 °C a 27 °C”, mientras que para el sur estimó que "promediarán los 20 °C a 23 °C", y adelantó un descenso de las mínimas de forma general.

Temperaturas "anómalas"

La tregua al frío no necesariamente se extenderá durante toda la próxima semana. Serra sostuvo que, aunque "prácticamente dejamos atrás las lluvias", las temperaturas previstas para el fin de semana serán "anómalas" y "no están dentro de los umbrales esperados".

"Lo que estoy presumiendo es que, de acuerdo a los comportamientos físicos de la atmósfera, esto va a responder a cierta inestabilidad a partir de la otra semana: lunes, martes, miércoles", explicó. El meteorólogo agregó que esa inestabilidad podría estar acompañada de precipitaciones y tormentas a partir de la otra semana.

El pronóstico de Serra coincidió con el de su colega Nubel Cisneros, quien mencionó a El Observador que "es muy probable" que, entre domingo y lunes de la semana que viene, "tengamos presencia de pasaje a un frente frío asociado a lluvias y tormentas". Además, el especialista advirtió que, debido a las temperaturas elevadas que se esperan previamente, algunas de esas tormentas podrían presentar mayor intensidad: "Hay que tener especial cuidado cuando se desata alguna tormenta que puntualmente puede registrarse fuerte con alguna actividad eléctrica, granizada, como así también rachas de viento", sostuvo.