Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este lunes 14 de setiembre

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) pronostica para este lunes 14 de setiembre una jornada fría en todo Uruguay, con heladas, nieblas y neblinas durante la mañana y temperaturas mínimas que podrán descender hasta los -1 °C en el oeste del país.

En Montevideo y el área metropolitana , Inumet prevé una temperatura mínima de 2 °C y una máxima de 13 °C . La mañana estará entre algo nubosa y nubosa, con heladas agrometeorológicas, neblinas y bancos de niebla . Los vientos soplarán del noreste al noroeste entre 10 y 20 km/h, con períodos de variables de hasta 10 km/h.

Para la tarde y noche se espera cielo nuboso, con períodos de algo nuboso, bajas temperaturas y neblinas . El viento será del sector oeste entre 10 y 20 km/h, con períodos de variables de hasta 10 km/h.

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La zona oeste tendrá las temperaturas más bajas de la jornada, con una mínima de -1 °C y una máxima de 16 °C . Durante la mañana estará claro y algo nuboso, con períodos de nuboso, y se esperan heladas, neblinas y bancos de niebla .

En la tarde y noche estará algo nuboso y nuboso, con neblinas. Los vientos serán del sector norte entre 10 y 30 km/h.

¿Cómo estará el tiempo en el este?

Para el este, Meteorología pronostica una mínima de 2 °C y una máxima de 15 °C. La mañana estará nubosa y cubierta, con precipitaciones escasas y aisladas, heladas agrometeorológicas, nieblas y neblinas.

Las lluvias escasas y aisladas podrán continuar durante la tarde y noche, cuando se prevé cielo nuboso con períodos de cubierto, además de neblinas y bancos de niebla.

El norte llegará a los 18 °C

En el norte, las temperaturas oscilarán entre 1 °C y 18 °C. Para la mañana se espera cielo algo nuboso y nuboso, con períodos de cubierto, además de heladas, neblinas y bancos de niebla.

Hacia la tarde y noche estará algo nuboso, con períodos de nuboso y presencia de neblinas. Los vientos serán inicialmente del este y rotarán hacia el sector sur, con velocidades de entre 10 y 20 km/h.