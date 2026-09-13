Ricardo Vairo dijo que Nacional no da entradas a la barra y que la sanción recibida por Peñarol tras el clásico "fue atinada"

El presidente de Nacional , Ricardo Vairo, analizó la actualidad institucional y deportiva del club, abordando desde los fallos disciplinarios tras los clásicos hasta la gestión presupuestaria y la infraestructura del Gran Parque Central, a la vez que explicó cómo le dolió perder dos puntos más en la hora ante Wanderers este sábado.

"El Clausura está a la mano, a medida que ganemos. Hay muchos equipos arriba, pero tampoco estamos tan lejos y tenemos que jugar contra varios de arriba. El año pasado estábamos 10 puntos arriba y terminamos ganándolo en el último partido con el empate del Diente (López) ante Defensor que nos clasificó a las finales", explicó Vairo este domingo en Punto Penal de canal 10.

Con respecto a la pérdida de tes puntos que sufrió Nacional por los graves incidentes de parte de su hinchada el año pasado en la final del Torneo Intermedio ante Peñarol, Ricardo Vairo comparó el escenario con lo ocurrido en el final del clásico disputado en el Estadio Campeón del Siglo, con seguidores aurinegros, que le costó una unidad al equipo de Diego Aguirre.

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Sobre la sanción que impuso la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) a Peñarol, el titular albo indicó: "Cuando uno ve lo que pasó en el estadio de Peñarol, dice: 'Esto fue gravísimo'. Pero, racionalmente, hay que ver lo que dice el expediente y llevarlo a los artículos. El 5.10 habla de herido grave o muerte y, como no sucedió, no se puede aplicar. Entendemos que fue un fallo muy atinado".

Consultado sobre los dichos del consejero de Peñarol Evaristo González respecto a que el presidente carbonero, Ignacio Ruglio, les da entradas de favor a los hinchas del club, el dirigente marcó de forma categórica la postura del conjunto albo: “Que yo sepa Nacional no le da entradas a la barra. Sí hay colaboraciones para los recibimientos y ‘la fiesta’”.

En el plano de la infraestructura, Vairo apuntó a las obras del estadio de la institución como una prioridad ineludible. En relación al megaproyecto del Gran Parque Central, confesó: “El Parque debe ser intervenido sí o sí. Tiene muchos problemas”.

Por último, en lo relativo al manejo presupuestal del plantel principal, evaluó el balance financiero entre el costo de ciertos contratos y la optimización de los recursos: "Me molesta que paguemos jugadores que no están jugando. Pero también pienso en lo que me estoy ahorrando y creo que eso pesa más".