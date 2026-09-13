El jugador al que visitó Diego Forlán en un viaje relámpago, que sustituyó a Antoine Griezmann, y al que pretende para la selección uruguaya

El director técnico de la selección uruguaya y de la sub 20, Diego Forlán , realizó un viaje relámpago a Estados Unidos en las últimas horas para mantener una reunión con el delantero Justin Ellis, para intentar convencerlo de que pueda jugar con la celeste.

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El entrenador uruguayo lo fue a ver en acción personalmente, según informó el periodista de canal 4, Eduardo Rivas, y pudo confirmar Referí.

Ellis nació hace 19 años en Wellington, Florida, Estados Unidos, pero su padre es uruguayo, por lo que puede defender a la selección celeste.

Justin Ellis firmó contrato en febrero pasado con Orlando City de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

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Comenzó jugando en Miami Academy, las divisiones menores de Inter Miami y luego lo hizo en Orlando Academy, hasta llegar a ser profesional.

Juega como delantero y a veces como centrodelantero y su nivel lo llevó a ser citado al combinado sub 19 de Estados Unidos.

Pensando en el futuro, Diego Forlán lo pretende para la selección uruguaya sub 20 y en ese contexto fue que viajó personalmente para verlo jugar.

Justin Ellis le brindó una asistencia a Antoine Griezmann en Orlando City

Justin Ellis ingresó este sábado a la noche por Antoine Griezmann a los 70 minutos en la goleada de Orlando City por 3-0 sobre Toronto por la fecha 25 de la MLS y tuvo un puntaje de 7,7, según las páginas especializadas. Cuando se terminaba el encuentro le brindó una asistencia a Iván Angulo para el tercero.