"Con Diego Forlán, que es el líder, estamos construyendo una idea que nos identifica a la hora de competir": lo que dijo Santiago Espasandín en la previa de los Juegos Odesur

Santiago Espasandín , el entrenador que estará al frente de la selección uruguaya sub 20 que disputará los Juegos Odesur , habló este viernes en rueda de prensa en el Complejo Uruguay Celeste, donde el combinado tuvo su penúltima práctica antes de viajar a Santa Fe, Argentina, para disputar el torneo.

El entrenador que es ayudante técnico de Diego Forlán en esa categoría, contó cómo conformaron la lista definitiva de convocados luego de que algunos clubes no cedieran jugadores y dio detalles del plantel y los objetivos que buscarán.

También destacó el espíritu “amateur” de los Odesur, torneo en el marco del ciclo olímpico, y repasó cómo vivió el llamado de la selección uruguaya tras estar durante muchos años en formativas de Nacional, lo que es “un orgullo”.

¿Qué pasó con la primera lista inicial de convocados y cómo ve al grupo que se formó de cara a la preparación para los Odesur?

“La lista, nosotros, cuando asumimos con Diego Forlán, esa lista preliminar de cerca de 40 jugadores ya estaba armada por exigencia del Comité Olímpico a mediados de julio. Y nos basamos en esa lista. Los jugadores que habían estado entrenando con nosotros, se dio por los clubes, e intentamos armar lo que consideramos era el equipo más fuerte para la competencia. Después, con el grupo que en definitiva conformamos, estamos muy conformes, la verdad que los chiquilines vienen entrenando muy bien esta semana de preparación, adaptándonos a las características, y cómo vamos a enfrentar a los rivales, también a la competencia en sí”.

¿Molestó que los equipos le den un poco la espalda a la selección o es algo que tenían en cuenta y que podría llegar a pasar?

“La responsabilidad nuestra, lo que depende de nosotros, es la observación, análisis de rendimiento de los jugadores y elegir a los que entendemos que pueden competir hoy en día de mejor manera. Eso no significa nada porque es el hoy, la foto del día de hoy. Y después es algo que es una realidad que es muy cambiante. Los clubes, los jugadores que están en Primera división, que participan en los equipos profesionales, la realidad de los clubes cambia por resultados, por diferentes situaciones y es semana a semana. La verdad que es así. Es distinto con aquellos jugadores que están compitiendo en formativas, en sub 19, que es más estable en cuanto al cuerpo técnico, a la realidad deportiva. Y eso como cambia semana a semana, son cosas que podían pasar. Es una realidad que la entendemos, la comprendemos y bueno, por eso actuamos en consecuencia”.

Práctica de la selección uruguaya sub 20 para los Odesur Foto: Martín Martínez/ FocoUy

¿Hay material en esta selección para competir? ¿De qué manera y por qué objetivos?

“La verdad que estamos muy conformes con los chiquilines que han entrenado. Algunos se han sumado esta semana para preparar los campeonatos Odesur, no habían estado entrenando con nosotros. Estamos conformes. Hemos podido preparar algunas cosas con Diego Forlán, que es el líder. Estamos construyendo una idea que nos identifica a la hora de competir. Y en ese proceso estábamos. Lo que compila contra eso es los pocos entrenamientos, pero es una realidad que está presente y que nosotros nos tenemos que adaptar. Después dependerá de la competencia, para qué estamos, ¿no? Sabemos que los rivales van con un poderío importante, lo utilizan como una preparación para el sudamericano, y nosotros lo vemos como una oportunidad para jugadores que les dieron la camiseta y van a afrontarla. Y ver también en ese proceso de competencia exigente cómo responden y ojalá amplíe ese número de jugadores elegibles para el Sudamericano”.

¿Cuál es esa idea que están buscando con Forlán?

“La idea es ser un equipo que domine toda la fase del juego. Hoy en día no hablamos de modelos, sino de preparar a los jugadores para el juego. Que ellos se sientan cómodos en todos los escenarios. Cuando haya que ser protagonista y pasarnos la pelota para llegar con más jugadores. Cuando haya que presionar en campo rival o defender en bloque bajo. Ayudarlos a ellos a lo que le demanda el deporte en el profesionalismo. El objetivo principal es que ellos mejoren, que estén preparados para sus clubes, para jugar profesionalmente, para llegar a ligas de mejor nivel y así la selección mayor va a estar nutrida con jugadores de mayor jerarquía. Ese es el objetivo principal. Y ya les digo, no es una idea, no es el juego. Y eso lleva tiempo, sin duda que lleva tiempo. Es lo que estamos tratando de hacer. construir con el cuerpo técnico, con Diego Forlán a la cabeza, con los chiquilines”.

Diego Pérez, Marco Mansulino y Santiago Espasandín Foto: Martín Martínez/ FocoUy

Su carrera lo ha llevado a este tipo de torneos como Odesur y Panamericanos. ¿Qué tienen de particular? ¿Qué tienen de especial? Porque para el fútbol son realmente distintos.

“Son esos torneos de espíritu amateur, ¿no? Hablábamos con los chiquilines eso. Hay muchos deportistas que hacen muchos esfuerzos en las diferentes disciplinas para poder afrontar esa competición buscando el mejor resultado. Y dejan muchas horas. Hay deportistas que trabajan y se entrenan para los deportes. Es ese espíritu amateur que tienen los Odesur, los Panamericanos, los Juegos Olímpicos... Es una competencia, la verdad, espectacular porque van a compartir también espacio, como les decía, con deportistas de otras disciplinas, y que los ayuda a crecer y ver otras realidades y también agradecer todo lo que ellos también, digamos las comodidades, que ellos tienen en el deporte fútbol que es un deporte ya más profesional y más popular”.

¿Cómo fue el llamado que le hizo la selección uruguaya?

“Yo la verdad que ya hace muchos años que estaba en Nacional, muy cómodo en el rol de entrenador, lo disfruto mucho. Y no, la verdad no la esperaba la llamada. Se contactó Jorge Giordano conmigo y bueno, ahí empezamos con el tema de las entrevistas. Se dio la decisión después de que sea yo el que acompañe al cuerpo técnico de Diego Forlán, con el Ruso Pérez, el profe Marco Mansulino, Ignacio Bordad. Y es un orgullo. Obviamente que es difícil, porque fueron muchos años en Nacional. Pero es un desafío lindo para mí, aparte en otro rol diferente, que es parte del aprendizaje dentro de lo que es el deporte. La verdad que estoy muy contento".

Práctica de la selección uruguaya sub 20 para los Odesur Foto: Martín Martínez/ FocoUy

¿Es un objetivo volver a los Juegos Olímpicos en 2028 con la selección uruguaya?

"Nosotros, en realidad, el objetivo que tenemos es prepararnos, lo que depende de nosotros, hacer una buena preparación. Tenemos el domingo un entrenamiento antes de viajar y después los tres entrenamientos previos al primer partido y el objetivo lo ponemos en eso. No pensamos más allá de esto que tenemos, que depende de nosotros, que tengamos el mejor entrenamiento que podamos tener en estos días, sumar esos días para que el equipo siga creciendo y se sigan conociendo. Y después iremos viendo en base a cómo se da la competencia, para ver qué tenemos que ajustar y qué tenemos que fortalecer”.