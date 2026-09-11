Se cierra este viernes de noche el período de pases en Brasil y Cruzeiro busca contrarreloj la contratación de Matías Viña, descartado en River Plate argentino

El futuro deportivo de Matías Viña puede dar un giro decisivo en las últimas horas de este viernes. El mercado de pases del fútbol brasileño llega a su fin y Cruzeiro de Belo Horizonte trabaja a contrarreloj para concretar la incorporación a préstamo del lateral izquierdo uruguayo, quien atraviesa un complejo presente futbolístico.

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Actualmente, Viña se encuentra cedido por Flamengo en River Plate hasta fines de 2026.

Sin embargo, como informó Referí, su situación en el conjunto argentino dista de ser la ideal: integra la lista de futbolistas apartados del plantel principal y es el único de ese grupo que aún no ha logrado conseguir un nuevo destino.

Panorama al que se le suma su reciente ausencia en la convocatoria de la selección uruguaya de Diego Forlán para la fecha FIFA y la preocupante posibilidad de llegar a acumular hasta ocho meses sin tener minutos oficiales en cancha.

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Cruzeiro puede ser una especie de salvavidas para Matías Viña

Ante esta coyuntura, la irrupción de Cruzeiro aparece como una oportunidad idónea para reactivar la carrera de Matías Viña.

La directiva del club de Belo Horizonte estudia ofrecer una cesión a corto plazo hasta el final del presente año, lo que le permitiría al futbolista retornar al exigente Brasileirao y volver a tener rodaje competitivo inmediato.

En ese equipo se reencontraría con el uruguayo Luciano Rodríguez, recientemente contratado.

Con el reloj como principal enemigo, los dirigentes negociarán hasta el último minuto disponible de este viernes para sellar la operación.

Si se concreta la firma, Viña logrará destrabar su salida de Núñez y evitar el prolongado período de inactividad que amenazaba su temporada.