Real Madrid vs Rayo Vallecano: día, hora y dónde ver a Federico Valverde que va por la punta de LaLiga de España

El entrenador del Real Madrid José Mourinho (d) habla con Fede Valverde durante el encuentro ante Real Sociedad en el Santiago Bernabéu

El partido entre Real Madrid y Rayo Vallecano con Federico Valverde se disputará este sábado 12 de setiembre a la hora 16 y contará con transmisión en vivo a través de ESPN y la plataforma de streaming Disney+.

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¿Cuándo juegan Real Madrid vs Rayo Vallecano con Federico Valverde? El encuentro correspondiente a la quinta jornada de La Liga de España 2026-2027 se llevará a cabo el sábado 12 de setiembre. El escenario de este partido madrileño será el Estadio Santiago Bernabéu, donde el conjunto merengue buscará hacerse fuerte en condición de local para mantenerse en los puestos altos de la clasificación.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Rayo Vallecano con Federico Valverde? El pitazo inicial está programado para la hora 16. Para los espectadores en territorio español, el partido comenzará exactamente a las 21.

¿Dónde ver en vivo Real Madrid vs Rayo Vallecano con Federico Valverde? La transmisión oficial del encuentro para Uruguay y el resto de Sudamérica estará a cargo de la señal de cable ESPN. Asimismo, el partido se podrá ver en vivo por streaming a través de la plataforma Disney+ en su plan Premium, la cual posee los derechos vigentes de La Liga española para la región.