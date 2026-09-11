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Real Madrid vs Rayo Vallecano: día, hora y dónde ver a Federico Valverde que va por la punta de LaLiga de España

El equipo de José Mourinho quiere seguir bien arriba en la tabla de posiciones del torneo doméstico

11 de septiembre de 2026 10:57 hs
El entrenador del Real Madrid José Mourinho (d) habla con Fede Valverde durante el encuentro ante Real Sociedad en el Santiago Bernabéu

El entrenador del Real Madrid José Mourinho (d) habla con Fede Valverde durante el encuentro ante Real Sociedad en el Santiago Bernabéu

Foto: EFE

El partido entre Real Madrid y Rayo Vallecano con Federico Valverde se disputará este sábado 12 de setiembre a la hora 16 y contará con transmisión en vivo a través de ESPN y la plataforma de streaming Disney+.

¿Cuándo juegan Real Madrid vs Rayo Vallecano con Federico Valverde?

El encuentro correspondiente a la quinta jornada de La Liga de España 2026-2027 se llevará a cabo el sábado 12 de setiembre. El escenario de este partido madrileño será el Estadio Santiago Bernabéu, donde el conjunto merengue buscará hacerse fuerte en condición de local para mantenerse en los puestos altos de la clasificación.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Rayo Vallecano con Federico Valverde?

El pitazo inicial está programado para la hora 16. Para los espectadores en territorio español, el partido comenzará exactamente a las 21.

¿Dónde ver en vivo Real Madrid vs Rayo Vallecano con Federico Valverde?

La transmisión oficial del encuentro para Uruguay y el resto de Sudamérica estará a cargo de la señal de cable ESPN. Asimismo, el partido se podrá ver en vivo por streaming a través de la plataforma Disney+ en su plan Premium, la cual posee los derechos vigentes de La Liga española para la región.

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Información de contexto relevante

Ambos equipos llegan a este compromiso con realidades diferentes en el inicio de la temporada 2026-2027.

  • El presente de Real Madrid: se ubica en la tercera posición de la tabla con 9 puntos, producto de tres victorias y una derrota. El equipo viene de conseguir un triunfo por 2-1 ante Inter de Milán en su debut por la UEFA Champions League, resultado que le permitió recuperarse de su reciente caída por 1-0 ante el Real Betis en el torneo local.
  • El presente de Rayo Vallecano: ocupa el decimocuarto lugar de la clasificación con 4 unidades. El conjunto franjirrojo llega tras lograr su primera victoria de la temporada al vencer 3-2 al Racing de Santander. Sin embargo, presenta debilidades defensivas, habiendo recibido 10 goles en sus primeras cuatro presentaciones.
  • Historial reciente: los últimos enfrentamientos en el Santiago Bernabéu favorecen ampliamente al equipo blanco, que buscará aprovechar su localía y las bajas por lesión de su rival para sumar tres puntos vitales en la lucha por el título.

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