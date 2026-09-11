Uruguay evalúa pasos a seguir para abrir una nueva fase de negociaciones entre Mercosur e India: Lubetkin se reunió con autoridades asiáticas

El gobierno uruguayo , en función de la presidencia pro tempore del Mercosur , evalúa pasos a seguir para abrir una nueva fase de negociaciones entre el bloque comercial y la India . Por este y otros motivos, el canciller de la República Mario Lubetkin viajó al país asiático y mantuvo conversaciones con diferentes secretarios de Estado.

El diplomático uruguayo se reunió, por ejemplo, con el ministro de Comercio indio Piyush Goyal. La Cancillería informó que además "intercambiaron sobre el futuro del comercio bilateral y las oportunidades en inversiones , infraestructura, innovación y desarrollo tecnológico".

El ministro de Relaciones Exteriores uruguayo también fue recibido por su par indio Subrahmanyam Jaishankar . Los cancilleres "acordaron una hoja de ruta para los próximos 12 meses , con una agenda política, comercial y cultural que permitirá dar un salto de calidad estratégico a los vínculos entre ambos países ", aseguró la cartera en sus redes sociales.

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En este sentido, el ministro Jaishankar agradeció "el apoyo de Uruguay para profundizar la asociación con Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) y el Mercosur ", escribió en sus redes sociales.

El canciller de la República, @MinLubetkinUy , fue recibido hoy en Nueva Delhi por el ministro de Comercio de India, Piyush Goyal. Ambos evaluaron los pasos a seguir durante la Presidencia uruguaya del Mercosur para abrir una nueva fase de negociaciones entre el Mercosur e… pic.twitter.com/K4cZW5hg9b

Además, en el marco de estos encuentros, Uruguay se sumó a la Alianza Solar Internacional. Esta se define, en su sitio web, como "una organización intergubernamental global dedicada a acelerar el despliegue de la energía solar como vía para el acceso a la energía, la seguridad energética y el desarrollo sostenible".

Sumarse a esta organización se conoce técnicamente como "el depósito del instrumento de ratificación", esto fue luego de que el Parlamento aprobara lo firmado por el Poder Ejecutivo, comentaron desde la Cancillería.

Delighted to welcome FM Mario Lubetkin @MinLubetkinUy in New Delhi today.



A good conversation on advancing our ties including in trade, connectivity and culture. Agreed on a focused roadmap to that end. Appreciate Uruguay’s support for deepening partnership with CELAC and… pic.twitter.com/HA8sZiAgOg — Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) September 11, 2026

Junto al canciller Lubetkin en la India está el futuro embajador uruguayo en ese país, Fernando Lugris. Por otro lado, esta semana los asiáticos presentaron su primera embajada en Uruguay. La ceremonia protocolar fue realizada el lunes en el Palacio Estévez y allí el presidente Yamandú Orsi recibió las cartas credenciales del embajador de India, Binoy George. Ambos países ya mantenían relaciones diplomáticas desde antes.

Está previsto que el ministro Lubetkin exponga en la madrugada del domingo durante la Cumbre de los Brics (conformado inicialmente por Brasil, Rusia, India, China), a la que Uruguay fue invitado.