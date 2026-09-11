Mercosur: privados se acercan a un acuerdo por las cuotas de carne a la UE pero Paraguay mantiene su negativa

El gobierno de Yamandú Orsi tiene una valoración positiva de los primeros meses del tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea y se puso como objetivo terminar la presidencia temporal del bloque sudamericano con un acuerdo interno de distribución de las cuotas de carne .

Este asunto es actualmente la principal piedra en el zapato y fue discutido en la reunión informal de cancilleres del Mercosur que se realizó la semana pasada.

En ese encuentro, en el que también hablaron sobre el funcionamiento del Focem y avanzaron sobre la posibilidad de liberar a los países para que puedan negociar acuerdos comerciales de forma independiente, Uruguay, Argentina y Brasil se mostraron afines a llegar a un acuerdo pero Paraguay reiteró su negativa y exigió que las 99 mil toneladas disponibles se distribuyan de forma equitativa para los cuatro socios.

“Hay una cierta visión similar, de una u otra manera, de tres de los cuatro países, y una visión muy diferente por parte del otro país, que es concretamente Paraguay ”, dijo en el Parlamento la directora de Mercosur de la Cancillería, Paola Repetto.

La embajadora fue secundada por la vicecanciller Valeria Csukasi, quien señaló que la coincidencia tenía más que ver con “lo metodológico que con el número al final del día”.

Csukasi agregó que mientras Paraguay solicitaba que todas las cuotas sean repartidas en partes iguales entre los cuatro países del Mercosur, Argentina, Brasil y Uruguay han estado intentando diseñar una metodología de distribución que tenga “más asidero en la realidad”, ya sea por el comercio mundial o las exportaciones a la UE.

“Ahí juegan muchos elementos. Todavía no hay una metodología que funcione para los tres países”, subrayó y reconoció que la metodología podía ser “fantástica”, pero lo que importaba al final era el “número que le corresponde a cada uno”. “Lo que nos tiene que dejar satisfechos a los cuatro países para salir de la mesa y decir ‘tenemos un acuerdo’ es que el número que le toca a cada país de esas cuotas es el que nos satisface, no del todo porque es imposible sentir que ganamos ciento por ciento, pero por lo menos no sentir que hemos perdido. Esa es la distancia que tenemos”, cerró.

Si bien no detalló la metodología, en las últimas semanas el sector privado nucleado en la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur (FARM) avanzó en una posible distribución que permita aprovechar los beneficios, según supo El Observador por fuentes políticas.

Esa distribución consiste en que un tercio de la cuota se divida en partes iguales entre los países habilitados para exportar; otro tercio de acuerdo con los antecedentes de utilización y cumplimiento de la propia cuota en 2026, y mantener el tercio restante bajo el mecanismo de “primero llegado, primero servido”.

La intención de los productores es elevar la propuesta de distribución en una reunión el viernes con las cancillerías del bloque en el marco del “Foro Mercosur de la Carne” que se realiza en Montevideo.

El acuerdo habilitó este año 11 mil toneladas. En 2027 serán 33 mil y habrá un incremento anual de 16.500 toneladas hasta llegar a las 99 mil. Esta cuota paga una arancel del 7,5%.

Repetto dijo en el Parlamento que recién a fin de año se sabrá cuánto ingresó en cuotas con el first come, first served, aunque un informe de Uruguay XXI detalla que hasta el momento desde nuestro país ingresaron a la Unión Europea 812 toneladas.

“Lo que sí tenemos seguro es el ahorro en aranceles de la cuota Hilton. A través de este acuerdo la cuota Hilton eliminó el 20% de los aranceles que estaban contemplados. Eso significó que de las 5.600 toneladas que se exportaron, Uruguay tuvo un ahorro de entre US$ 14 y 15 millones. Esos serían los datos preliminares que tendríamos sobre el acuerdo”, expresó.

A su vez, Brasil ha manifestado que está dispuesto a ceder temporalmente su cuota hasta tanto vuelva a estar habilitado para exportar a la UE. Los gobernados por Lula perdieron la habilitación el 3 de setiembre debido a que Bruselas no consideró suficientes las garantías respecto al no uso de antimicrobianos a lo largo de toda la vida del animal.