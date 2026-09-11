ARU se reunirá con Orsi, ocho ministros, legisladores, la intendencia de Montevideo y partidos políticos

El recibimiento (más de una vez) al presidente de la República, Yamandú Orsi ; la realización de un congreso de intendentes; las reuniones con legisladores de las comisiones de ganadería; y varias instancias con ministros y otros jerarcas integran el conjunto de encuentros que los directivos de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) tendrán durante la Expo Rural del Prado 2026 .

Se añade a ello, por citar otras actividades de alto valor para la gremial anfitriona, la reunión de la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur (FARM), los encuentros con representantes de partidos políticos y el Foro Mercosur de la Carne.

Este viernes 11 , en el día inicial de la exposición agropecuaria organizada por la gremial de productores que preside Rafael Ferber, habrá una reunión con integrantes del Partido Independiente y otra con autoridades de la Intendencia de Montevideo, se hará el acto inaugural (con discursos de Ferber; del director de Exposiciones, Rodrigo Granja; y del intendente de Montevideo, Mario Bergara) y en la conferencia institucional de la Confederación de Cámaras Empresariales se espera la presencia del presidente Orsi.

Rodrigo Granja, Mario Bergara y Rafael Ferber, en el acto de lanzamiento de la Expo Rural del Prado 2026.

Expo Rural del Prado: 10 datos para disfrutar la fiesta del campo y la ciudad

Así se vive en la Rural del Prado el día previo al estreno de la exposición agropecuaria de la ARU

Para el sábado 12 se programaron actividades con jerarcas del Ministerio de Ambiente y del Ministerio del Interior.

El domingo 13 se cumplirá una de las instancias clásicas, el almuerzo que comparten los actuales miembros de la junta directiva de la ARU y los expresidentes de la institución, tras el desarrollo de otro momento tradicional, la misa criolla.

El lunes 14 se harán los encuentros con autoridades de tres secretarías de Estado: Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y Ministerio de Transporte y Obras Públicas, también el Congreso de Intendentes y se recibirán a las autoridades del Frente Amplio.

Para el martes 15 se marcaron los encuentros con autoridades del Banco Central del Uruguay, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Economía y Finanzas, del Ministerio de Industria, Energía y Minería y se dará la reunión con integrantes de Cabildo Abierto.

El miércoles 16 se desarrollará la reunión con miembros de la Comisión de Ganadería de Diputados y serán recibidas en el almuerzo las principales autoridades de Presidencia de la República, encabezadas por el presidente Orsi.

Para el jueves 17 se programó un encuentro con el movimiento Campo Unido, la reunión con legisladores de la Comisión de Ganadería del Senado, serán recibidas autoridades de la Suprema Corte de Justicia, se dará el encuentro con políticos del Partido Nacional y se realizará el Foro Mercosur de la Carne.

El viernes 18 quedó reservado para la reunión de la FARM con presencia de autoridades del gremialismo ruralista del Mercosur y se programó el Foro Agrícola.

Finalmente, el sábado 19, en una de las instancias más relevantes en cada Expo Rural del Prado, al mediodía se desarrollará el acto en el Palco Oficial y en el ruedo, con el Desfile de los Grandes Campeones y los discursos de Ferber y del ministro Alfredo Fratti.

Luis Alfredo Fratti en la Expo Rural del Prado 2025: la primera exposición ganadera de la ARU a la que concurrió siendo ministro.

Precios de las entradas a la Rural del Prado