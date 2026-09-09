La lista completa de espectáculos en Plaza Prado que arrancan este jueves 10 y los precios de las entradas

The la Planta, Herederos, Denis Elías, Anita Valiente, Carlos "Chacho" Ramos, Caracol y La Nueva Escuela serán, en un amplio conjunto de artistas, protagonistas destacados este año en el ciclo de espectáculos en el espacio Plaza Prado de la Expo Rural del Prado 2026, la tradicional exposición agropecuaria de la Asociación Rural del Uruguay (ARU).
La 121ª Exposición Internacional de Ganadería Muestra Agroindustrial y Comercial se desarrollará este año desde el viernes 11 al domingo 20 de setiembre, con actividades cada día a partir de la hora 9.
El ingreso a Plaza Prado, que tendrá actividad desde la noche de este jueves 10, se habilitará a la hora 20 y se hará exclusivamente por el acceso ubicado en la calle Atilio Pelossi.
Entradas para Plaza Prado
El costo de la entrada para Plaza Prado se fijó en $ 650 por noche, con 20% de descuento para clientes del banco Santander.
Ya se activó una preventa inicial y para adquirir entradas hay que ingresar en expoprado.com o en abitab.com.uy.
En una segunda tanda de comercialización el valor general de cada entrada ascenderá a $ 800.
El tique de ingreso a Plaza Prado, se informó desde la ARU, no permite entrar antes de las 20 al predio de exposiciones.
A la vez, la entrada que se vende para visitar la Expo Rural del Prado desde la hora 9 no permite ingresar al espacio Plaza Prado.
Los espectáculos en Plaza Prado comenzarán a la hora 21 y se permitirá el acceso exclusivamente a mayores de 18 años, se puntualizó desde la organización.
Programa de espectáculos