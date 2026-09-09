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La lista completa de espectáculos en Plaza Prado que arrancan este jueves 10 y los precios de las entradas

La primera noche de Plaza Prado en la Expo Rural del Prado, este jueves 10 de setiembre, tendrá las actuaciones de Juanjo Morgade y The la Planta

9 de septiembre de 2026 13:19 hs
Plaza Prado: Chacho Ramos, uno de los espectáculos más atractivos en cada edición de la Expo Rural del Prado.

Plaza Prado: "Chacho" Ramos, uno de los espectáculos más atractivos en cada edición de la Expo Rural del Prado.

Foto: Plaza Prado

La 121ª Exposición Internacional de Ganadería Muestra Agroindustrial y Comercial se desarrollará este año desde el viernes 11 al domingo 20 de setiembre, con actividades cada día a partir de la hora 9.

El ingreso a Plaza Prado, que tendrá actividad desde la noche de este jueves 10, se habilitará a la hora 20 y se hará exclusivamente por el acceso ubicado en la calle Atilio Pelossi.

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Entradas para Plaza Prado

El costo de la entrada para Plaza Prado se fijó en $ 650 por noche, con 20% de descuento para clientes del banco Santander.

Ya se activó una preventa inicial y para adquirir entradas hay que ingresar en expoprado.com o en abitab.com.uy.

En una segunda tanda de comercialización el valor general de cada entrada ascenderá a $ 800.

El tique de ingreso a Plaza Prado, se informó desde la ARU, no permite entrar antes de las 20 al predio de exposiciones.

A la vez, la entrada que se vende para visitar la Expo Rural del Prado desde la hora 9 no permite ingresar al espacio Plaza Prado.

Los espectáculos en Plaza Prado comenzarán a la hora 21 y se permitirá el acceso exclusivamente a mayores de 18 años, se puntualizó desde la organización.

Programa de espectáculos

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