La lista completa de espectáculos en Plaza Prado que arrancan este jueves 10 y los precios de las entradas

The la Planta, Herederos, Denis Elías, Anita Valiente, Carlos "Chacho" Ramos, Caracol y La Nueva Escuela serán, en un amplio conjunto de artistas, protagonistas destacados este año en el ciclo de espectáculos en el espacio Plaza Prado de la Expo Rural del Prado 2026 , la tradicional exposición agropecuaria de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) .

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La 121ª Exposición Internacional de Ganadería Muestra Agroindustrial y Comercial se desarrollará este año desde el viernes 11 al domingo 20 de setiembre, con actividades cada día a partir de la hora 9.

El ingreso a Plaza Prado, que tendrá actividad desde la noche de este jueves 10, se habilitará a la hora 20 y se hará exclusivamente por el acceso ubicado en la calle Atilio Pelossi.

Entradas a la Expo Rural del Prado: los precios, las bonificaciones y el acceso a Plaza Prado

El costo de la entrada para Plaza Prado se fijó en $ 650 por noche, con 20% de descuento para clientes del banco Santander.

Ya se activó una preventa inicial y para adquirir entradas hay que ingresar en expoprado.com o en abitab.com.uy.

En una segunda tanda de comercialización el valor general de cada entrada ascenderá a $ 800.

El tique de ingreso a Plaza Prado, se informó desde la ARU, no permite entrar antes de las 20 al predio de exposiciones.

A la vez, la entrada que se vende para visitar la Expo Rural del Prado desde la hora 9 no permite ingresar al espacio Plaza Prado.

Los espectáculos en Plaza Prado comenzarán a la hora 21 y se permitirá el acceso exclusivamente a mayores de 18 años, se puntualizó desde la organización.

Programa de espectáculos