El hábito que aumenta el riesgo de cáncer de próstata hasta en un 30%, según un nuevo estudio

El consumo elevado de alimentos ultraprocesados se asoció con un aumento de hasta el 30% en el riesgo de cáncer de próstata , de acuerdo con una investigación publicada en The American Journal of Medicine . El trabajo analizó datos de más de 17.000 hombres adultos de Estados Unidos y comparó la proporción de cada uno de estos artículos dentro de su alimentación.

El análisis, publicado el 7 de agosto, fue realizado por investigadores de la Florida Atlantic University (FAU) y utilizó información de la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición de Estados Unidos (NHANES), recopilada entre 2003 y 2023.

Los participantes tenían 18 años o más y fueron distribuidos en cuatro grupos según el porcentaje de energía diaria proveniente de alimentos ultraprocesados . Para establecer esa proporción, los investigadores utilizaron dos registros alimentarios de 24 horas y la clasificación NOVA .

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Los hombres ubicados en los tres grupos superiores presentaron un 29% más de riesgo de cáncer de próstata respecto del segmento con menor consumo. Al combinar los dos grupos con mayor ingesta, la diferencia llegó al 30%.

Los investigadores también realizaron ajustes teniendo en cuenta la edad, el tabaquismo, la raza y el origen étnico y la situación de pobreza. Después de incorporar esas variables, las asociaciones se mantuvieron: el incremento fue del 27% para los tres grupos superiores y del 31% para los dos niveles de mayor consumo.

En el grupo que concentró la ingesta más elevada, el aumento estimado llegó al 34% después de los ajustes, aunque ese resultado no alcanzó significación estadística. Por este motivo, los autores plantearon que hacen falta nuevas investigaciones para evaluar la relación.

¿Por que el consumo de alimentos ultraprocesados podría estar relacionado con un mayor riesgo de cáncer de próstata?

El cáncer de próstata fue determinado a partir de información declarada por los propios participantes. Esta característica, junto con el diseño observacional y transversal del trabajo, constituye una de las limitaciones señaladas por los investigadores. También indicaron que podrían existir otros factores no medidos que influyeran en los resultados, como los antecedentes familiares, la realización de controles de PSA y la actividad física.

El autor principal, Charles H. Hennekens, profesor de Medicina y Medicina Preventiva de la Florida Atlantic University, sostuvo que los resultados aportan evidencia sobre una posible relación entre el consumo de ultraprocesados y la enfermedad.

"Entre los hombres adultos de esta población estadounidense representativa a nivel nacional, aquellos que consumieron mayores cantidades de alimentos ultraprocesados presentaron riesgos significativamente mayores de desarrollar posteriormente cáncer de próstata", afirmó.

El profesional agregó que los resultados deben ser evaluados mediante trabajos de mayor escala. "Estos hallazgos se suman a la evidencia emergente de que los alimentos ultraprocesados tienen importantes efectos adversos sobre la salud y subrayan la necesidad de realizar estudios observacionales a gran escala y ensayos aleatorizados para comprobar adecuadamente la hipótesis", sumó.

Hennekens también se refirió al papel de los profesionales de la salud. "Todos los profesionales sanitarios deberían animar a los pacientes a adoptar hábitos de vida saludables y tratamientos basados en la evidencia, al tiempo que los ayudan a reducir su consumo de alimentos ultraprocesados".

¿Por que el consumo de alimentos ultraprocesados podría estar relacionado con un mayor riesgo de cáncer de próstata?

Por su parte, Timothy De Ver Dye, profesor y director del Departamento de Population Health de la Florida Atlantic University y coautor del trabajo, puso el foco en las dificultades para modificar este tipo de consumo.

"Reducir el consumo de alimentos ultraprocesados es un desafío complejo de salud pública, particularmente dada la prevalencia y accesibilidad de estos productos", consignó. También insistió en que los profesionales de la salud deben reconocer que algunos pacientes enfrentan dificultades para acceder a opciones alimentarias más saludables y poder abonarlas.