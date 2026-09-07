Transportistas de carga reclaman por guardia gremial "insuficiente" en el puerto: "Se han ingresado demoras de hasta 18 horas para el ingreso de camiones"

La Intergremial de Transporte Profesional de Carga (ITPC) expresó su " preocupación " por la " interrupción prolongada de la actividad portuaria derivada de los conflictos laborales en la Terminal Cuenca del Plata (TCP)".

El conflicto entre la empresa —la belga Katoen Natie que tiene la concesión mayoritaria de esa terminal— y el sindicato de trabajadores lleva varias semanas, en las que se ha intentado llegar a un acuerdo para firmar un nuevo convenio colectivo, hasta ahora sin éxito.

Los transportistas consideraron "insuficiente" la guardia gremial que dispuso el sindicato , que se declaró en asamblea permanente y rechazó la última propuesta que había presentado la empresa. Según ITPC, lo dispuesto por el gremio no permite "garantizar una operativa adecuada".

A modo de ejemplo, detallaron en un comunicado que se han registrado " demoras de hasta 18 horas para el ingreso de camiones al puerto " y que estiman pérdidas por estos inconvenientes de entre US$ 400 mil y US$ 500 mil "diarios de facturación".

"A esto se suma que la existencia de una guardia gremial puede generar entre los clientes y usuarios una percepción equivocada de que el puerto está operativo con normalidad, cuando el servicio que se está prestando es insuficiente, agregando incertidumbre y nuevos perjuicios a la actividad", agregaron.

Desde la gremial exhortaron a las partes a "acanzar un acuerdo que permita restablecer el normal funcionamiento del puerto y poner fin a las afectaciones que esta situación genera".

TCP también emitió un comunicado en la tarde de este lunes en el que advirtió que la guardia gremial resultaba "insuficiente" para hacer frente a la operativa.

Desde la empresa habían señalado que esta dinámica está generando "importantes daños y perjuicios" para la propia terminal, sus clientes, los usuarios del puerto y el conjunto de la cadena logística.

En el comunicado señalaron que, por el momento, no presentarán ante el gobierno una solicitud de declaración de esencialidad, pero advirtieron que adoptarán "por vía administrativa las medidas necesarias" para proteger la prestación de los servicios y que iniciarán acciones legales "para determinar responsabilidades por las pérdidas generadas durante el conflicto".

Juan Castillo, ministro de Trabajo y Seguridad Social, dijo este lunes que la empresa "nunca" pidió, hasta el momento, que se decrete la esencialidad. Y aseguró que el puerto de Montevideo "no está en conflicto" y que esa situación está circunscripta a una empresa (en este caso TCP).

Castillo agregó que el puerto está "funcionando bien" y que es la terminal de contenedores la que está "en situación de conflicto".