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TCP asegura que guardia gremial es "insuficiente" para la operativa y que tomará las "acciones legales" que correspondan por perjuicios

La empresa anunció que analizará acciones legales por los perjuicios ocasionados y que, por el momento, no solicitará la declaración de esencialidad de los servicios

7 de septiembre de 2026 17:39 hs
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Diego Battiste

Terminal Cuenca del Plata (TCP), operada principalmente por Katoen Natie, informó que el sindicato de trabajadores mantendrá el paro por tiempo indeterminado y cuestionó el funcionamiento de la denominada "guardia gremial", que considera insuficiente para garantizar la continuidad de las operaciones en el puerto.

La empresa también sostuvo que esta operativa limitada continúa generando "importantes daños y perjuicios" para la propia terminal, sus clientes, los usuarios del puerto y el conjunto de la cadena logística.

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Esta tarde, la empresa emitió otro comunicado, cuestionando el funcionamiento de la guardia sindical que, según denuncia TCP, permite actualmente trabajar un buque con un solo equipo asignado a la grúa, con un rendimiento de entre ocho y diez contenedores por hora. A su vez, la empresa señaló que se asignó un único equipo a la playa de contenedores llenos y ningún trabajador a la playa de vacíos, por lo que "impide el ingreso y retiro de contenedores vacíos".

El comunicado también hace referencia a la última comunicación del sindicato, en la que, según TCP, se plantea una aceptación condicionada de la propuesta mientras se mantiene el paro por tiempo indeterminado. Frente a esta situación, la empresa resolvió no presentar "por el momento" una solicitud de declaración de esencialidad ante las autoridades competentes. De todos modos, TCP advirtió que podría recurrir a esa vía: "Si las circunstancias lo requieren, adoptará por vía administrativa las medidas necesarias para proteger la correcta prestación de los servicios portuarios en la terminal especializada de contenedores", señaló.

En paralelo, la empresa anunció que estudiará la posibilidad de iniciar acciones legales para determinar responsabilidades por las pérdidas generadas durante el conflicto. En ese sentido, sostuvo que analizará "las acciones legales que correspondan para determinar responsabilidades por los perjuicios ocasionados como consecuencia de medidas deliberadas que han afectado la operativa de la terminal".

Castillo afirmó que "el puerto está funcionando bien"

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, aseguró este lunes de tarde que el puerto "está funcionando bien", aunque reconoció que la Terminal Cuenca del Plata (TCP) atraviesa un conflicto.

"El puerto está funcionando bien, la terminal de contenedores está en situación de conflicto. Creo que el gremio sigue en estado de asamblea, por lo tanto mantendrá la guardia gremial", sostuvo luego de su participación en la Comisión de Presupuesto y Hacienda en Cámara de Senadores.

Sobre la posibilidad de declarar la esencialidad, Castillo explicó que "Uruguay no tiene legislado en materia de decreto de servicios esenciales" y que se toma como referencia lo establecido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde "se habla de la seguridad, la salud y la vida por sobre todas las cuestiones". Además, admitió que las partes están "un poco más lejos de lo que hubiese querido" de un acuerdo y señaló que la aspiración del gobierno es "tener ya resuelto el conflicto en el puerto y que esto no afecte al resto de la producción del país".

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