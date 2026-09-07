Exministra María Julia Muñoz dijo que el gobierno de Lacalle Pou fue el "más corrupto de la historia" y que Sánchez tiene "demasiadas apariciones públicas"

María Julia Muñoz , exministra de Salud Pública y de Educación durante las administraciones de Tabaré Vázquez, consideró que el gobierno de Luis Lacalle Pou fue el "más corrupto que tuvo la historia del Uruguay" y que el actual secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, debe defender la "espalda del presidente", pero no hacer "carrera propia".

Muñoz —que milita de forma independiente en el Frente Amplio y actualmente no ocupa cargos en representación de esa fuerza política— fue entrevistada este lunes en La Diaria radio.

Durante la conversación, consideró que Yamandú Orsi está construyendo su "propio liderazgo" y "a su manera" , pero criticó —y dijo que se lo ha dicho personalmente— que "debe sentirse más al mando de su Consejo de Ministros".

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" Una de las críticas que, personalmente, le he hecho es que no reúne a su Consejo de Ministros de forma periódica y suceden disidencias entre los ministros que confunden, no solo a la militancia sino a la población en general", consideró Muñoz.

En ese sentido, recordó que Vázquez citaba a sus ministros todos los lunes.

Por otra parte, opinó que hoy "no todas las atribuciones dentro de la Presidencia están claras".

"No hay una institución Presidencia, hay un presidente. El secretario es el que defiende la espalda del presidente, pero no es el que hace carrera propia y esa una crítica que tengo para hacerle a Sánchez porque tiene demasiadas apariciones públicas a mi criterio. Cuando su rol fundamental es defender la espalda del presidente de la República que es a quien la mayoría de uruguayos y uruguayas eligió", fundamentó.

La exministra también opinó sobre la actual oposición. Dijo que "no ha encontrado nunca absolutamente nada bueno", pese a que cuando estuvo en el gobierno "hizo todo mal".

"Y fue el gobierno más corrupto que tuvo la historia del Uruguay (por el de Lacalle Pou). Para mí sí, sí. Realmente, en la historia del Uruguay que ahora me he dedicado, como estoy jubilada, a estudiar un poco más historia, cosa que los médicos no hacíamos nunca, salvo en el liceo y creo que, sin lugar a dudas, fue el gobierno más corrupto, con más problemas de corrupción dentro del país y fuera del país", sostuvo.

Entre otras cosas, enumeró la concesión a Katoen Natie para que opere la Terminal Cuenca del Plata hasta 2081 y los "escándalos" vinculados al exjefe de seguridad presidencial Alejandro Astesiano, además del contrato firmado con el astillero español Cardama.

"Creo que, sin lugar a dudas, fue el gobierno más corrupto de la historia del Uruguay", insistió.

Consultada sobre las críticas que podría recibir por opinar de esta manera, Muñoz respondió: "Ah, me han criticado tanto que, en realidad, a esta altura de la vida ya no me incómoda para nada".