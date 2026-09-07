Feriado no laborable este viernes en Uruguay: quiénes tendrán fin de semana largo y quiénes cobrarán doble si trabajan

Un grupo de trabajadores uruguayos tendrá fin de semana largo esta semana , debido a un feriado no laborable pago que se celebrará el viernes 11 de setiembre .

La jornada alcanza a trabajadores de determinados sectores de la salud privada de todo el país y permitirá que quienes habitualmente no trabajan sábados y domingos puedan tener tres días consecutivos de descanso: viernes 11, sábado 12 y domingo 13 de setiembre .

El feriado fue establecido para conmemorar el Día del Trabajador de la Salud y el Día del Trabajador del Servicio de Acompañantes .

Feriado no laborable del 11 de setiembre en Uruguay: quiénes no trabajan y cuánto cobran si deben hacerlo

¿Por qué es feriado el lunes 7 de septiembre en Argentina?

La fecha comprende a los trabajadores incluidos en el grupo 15 de los Consejos de Salarios y, específicamente, a tres sectores:

Salud general , que comprende a trabajadores de mutualistas.

, que comprende a trabajadores de mutualistas. Servicios de acompañantes .

. Ambulancias destinadas al traslado de pacientes sin asistencia médica.

Por lo tanto, no se trata de un feriado general para todos los trabajadores uruguayos, sino de una jornada especial para esos sectores de actividad.

¿Qué pasa si tienen que trabajar el feriado?

Al tratarse de un feriado no laborable pago, quienes tengan el día libre cobrarán su salario normalmente, sin descuentos.

En cambio, los trabajadores comprendidos por el feriado que deban cumplir funciones durante el viernes tendrán derecho a cobrar una remuneración doble.

En el caso de los trabajadores mensuales, esto implica cobrar el sueldo completo del mes más un día adicional, calculado dividiendo el salario mensual entre 30.

¿Cuándo es el próximo feriado en Uruguay?

Después del feriado sectorial del viernes 11, el próximo feriado de alcance general será el 12 de octubre, que este año caerá domingo. Se trata de un feriado laborable, por lo que tiene un régimen diferente al que tendrán los trabajadores de la salud este viernes.