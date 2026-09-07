Sorteo millonario del 5 de Oro: este miércoles hay pozos acumulados y se juegan más de 92 millones de pesos

Este miércoles 9 de setiembre se celebrará un nuevo sorteo del 5 de Oro con revancha con pozos acumulados de más de $ 92 millones, lo que se traduce en más de 2.2 millones de dólares.

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El Pozo de Oro sortea un total de 29.8 millones pesos, mientras que el Pozo Revancha reparte 62.7 millones de pesos.

Los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00.

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Las instancias se pueden seguir a través del YouTube de La Banca o por la transmisión de Canal 12 .

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 60 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.