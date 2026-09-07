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Sorteo millonario del 5 de Oro: este miércoles hay pozos acumulados y se juegan más de 92 millones de pesos

Los sorteos del 5 de Oro se pueden seguir a través del YouTube de La Banca o por la transmisión de Canal 12

7 de septiembre de 2026 13:35 hs
Pozo acumulado 92 millones
Foto: La Banca

Este miércoles 9 de setiembre se celebrará un nuevo sorteo del 5 de Oro con revancha con pozos acumulados de más de $ 92 millones, lo que se traduce en más de 2.2 millones de dólares.

El Pozo de Oro sortea un total de 29.8 millones pesos, mientras que el Pozo Revancha reparte 62.7 millones de pesos.

Los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00.

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Las instancias se pueden seguir a través del YouTube de La Banca o por la transmisión de Canal 12.

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 60 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.

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