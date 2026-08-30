Sorteo del 5 de Oro EN VIVO: los resultados de este domingo 30 de agosto

Este domingo 30 de agosto se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 71.658.611 , lo que equivale a más de 1.7 millones de dólares ( US$ 1.779.283 ).

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El Pozo de Oro sorteó un total de $ 27.772.846 y tuvo un acierto vendido en la Agencia 23 de La Banca de Pando mientras que el Pozo Revancha repartió $ 43.885.765 y resultó vacante.

El Pozo de Plata, en tanto, acumuló $ 914.712 y no tuvo aciertos.

Sorteo del 5 de Oro: este domingo se juegan más de 70 millones de pesos

Habitualmente, los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00.

Los sorteos se pueden seguir a través del YouTube de La Banca, la transmisión de Canal 12 o la cobertura en vivo de El Observador.

Resultados del Pozo de Oro

44

06

07

31

04

Bolilla extra: 17

Resultados del Pozo Revancha

06

22

35

14

48

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.