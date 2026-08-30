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Bengalas, botellas y un ataúd con el escudo de Nacional: hinchada de Peñarol expone otra vez al club a graves sanciones

Una vez más la hinchada de Peñarol volvió a protagonizar desmanes y expone al club a duras sanciones

30 de agosto de 2026 20:54 hs
Hinchas de Peñarol exhibieron un ataúd con los colores de Nacional

Hinchas de Peñarol exhibieron un ataúd con los colores de Nacional

Foto: Gastón Britos/Focouy
Una de las botellas que tiraron los hinchas de Peñarol

Una de las botellas que tiraron los hinchas de Peñarol

Foto: Gastón Britos/Focouy
Hinchas de Peñarol exhibieron un ataúd con los colores de Nacional

Hinchas de Peñarol exhibieron un ataúd con los colores de Nacional

Foto: Gastón Britos/Focouy
Una de las bengalas encendidas por hinchas de Peñarol

Una de las bengalas encendidas por hinchas de Peñarol

Foto: Gastón Britos/Focouy
Hinchas de Peñarol exhibieron un ataúd con los colores de Nacional

Hinchas de Peñarol exhibieron un ataúd con los colores de Nacional

Foto: Gastón Britos/Focouy

La hinchada de Peñarol volvió a exponer al club a graves sanciones al desplegar una serie de conductas violentas durante el clásico que los aurinegros perdieron este domingo 1-0 contra Nacional por la cuarta fecha del Torneo Clausura, en el Estadio Campeón del Siglo.

Según informó el jefe de Policía de Montevideo, Alfredo Clavijo, hinchas de Peñarol habían escondido en una falsa pared de un baño de esa tribuna, fuegos artificiales, banderas y otros elementos prohibidos.

En pleno partido, hinchas de Peñarol exhibieron un ataúd con los colores de Nacional, la cara de una gallina y la inscripción "Washi", recordando a un barra de Nacional asesinado en un enfrentamiento entre barras en enero de 2022.

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Además se lanzaron botellas al campo de juego y en la tribuna, algunos hinchas encendieron bengalas.

Poco antes del clásico, Peñarol zafó de una sanción de cierre de cancha y solo fue castigado con una multa por un incidente generado por un grupo de hinchas en la previa a la final con Wanderers por el Torneo Intermedio.

Los aurinegros cuentan con un montón de antecedentes esta temporada y están muy cerca de alcanzar el millón de pesos en multas en el año.

La Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) recibirán todas las denuncias sobre el clásico este lunes y seguramente instruirán un expediente disciplinario para determinar su fallo tras dar vista a las partes y convocar audiencia, la semana siguiente.

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