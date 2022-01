Tras un enfrentamiento, murió uno de los condenados por el crimen de Hernán Fiorito

En la noche de este lunes murió Washington Omar Simón, uno de los 16 hinchas de Nacional condenado por el asesinato de Hernán Fiorito en 2016, luego de ser baleado en la feria conocida como vía blanca que se realiza en la avenida 8 de Octubre todos los 5 de enero, informaron fuentes del Ministerio del Interior y Fiscalía a El Observador.

Ese día tres personas resultaron heridas, entre ellos Simón, que recibió un disparo en el abdomen y fue derivado al CTI del Hospital Pasteur. Las otras dos personas ya fueron dadas de alta, y la Policía aún busca a los culpables del delito.

En noviembre Simón fue condenado por el crimen de Fiorito a 23 años y 1 mes de prisión, como autor penalmente responsable de dos delitos de "homicidio muy especialmente agravados", uno en grado de tentativa y otro de "lesiones personales especialmente agravado" con reiteración real. Estaba libre debido a que la condena ocurrió por viejo Código del Proceso Penal y los autores no irán a la cárcel hasta que la condena quede firme con el fallo de un tribunal de apelaciones.

Tras el fallecimiento de Simón, un adolescente de 17 años, que estaba con una camiseta de Peñarol, fue asesinado de un disparo en la cabeza. El asesinato del joven fue a ocho cuadras del sanatorio Casmu donde se encontraba Simón, secundado por un gran número de hinchas de Nacional que estaban allí desde el mediodía.

El hecho fue frente a un mural de Peñarol. La fiscal de Homicidios de 2o turno, Mirta Morales, está a cargo de ambas investigaciones.

En el Ministerio del Interior no descartan ninguna hipótesis aunque aun no vinculan ambos hechos directamente. Por la información que manejan en fiscalía, el joven asesinado no era barra de Peñarol ni estaba vinculado con la hinchada.