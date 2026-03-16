Interpelación del senador Bordaberry al ministro Negro se concretará después de Turismo

La interpelación del senador colorado Pedro Bordaberry al ministro del Interior, Carlos Negro, se concretará después de la Semana de Turismo, lo que dará tiempo a la oposición para estudiar el Plan Nacional de Seguridad , cuyo contenido será presentado y enviado a la Coalición Republicana la semana que viene. La semana de Turismo se extenderá desde el 30 de marzo al 5 de abril.

El "bosquejo" del documento fue delineado por Negro este lunes ante el gabinete de seguridad encabezado por el presidente Yamandú Orsi. Negro indicó que el documento definitivo será entregado " personalmente a cada uno de los presidentes de los partidos" políticos antes de la presentación pública , siguiendo el mismo procedimiento que se utilizó al inicio del proceso de elaboración.

El Plan Nacional de Seguridad incluye " medidas que están en curso, medidas que se van a empezar a desarrollar y medidas a largo plazo ", dijo Negro y destacó como ejemplo el "policiamiento focalizado en algunas zonas de Montevideo, que llevó a una rebaja de los homicidios, la más importante desde la pandemia a la fecha".

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Consultado sobre el concepto que guía el documento, el ministro explicó que el objetivo es " crear un modelo uruguayo de seguridad pública , una forma de combatir el delito y mejorar los niveles de seguridad del país que no sea a través de recetas autoritarias o que no se puedan implementar en un país republicano y democrático".

El gabinete de seguridad está integrado, además del Ministerio del Interior, por los de Defensa Nacional, Economía y Finanzas, Desarrollo Social, Educación y Cultura, Vivienda y Trabajo.

En la reunión de este lunes también estuvieron presentes el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez; el prosecretario, Jorge Díaz; y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/APerrone510/status/2033565231247409398&partner=&hide_thread=false En la mañana de hoy planteamos formalmente a los coordinadores del Partido Nacional y Partido Colorado , que la interpelación al Ministerio del Interior se realice en la Cámara de Diputados, donde realmente se pueden lograr efectos políticos determinantes, de lo contrario todo… — Alvaro Perrone 510 (@APerrone510) March 16, 2026

Por otra parte, blancos y colorados analizan la propuesta del diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone para que Negro sea interpelado en la Cámara de Diputados, ya que "se pueden lograr efectos políticos determinantes, de lo contrario todo seguirá igual".

Los efectos políticos mencionados por Perrone tienen que ver con que en el Senado el oficialismo tiene mayoría, cosa que no ocurre en Diputados donde la oposición tiene votos para una censura. Pero difícilmente se realicen dos interpelaciones al jerarca.

El diputado blanco Pablo Abdala planteó informalmente, como camino intermedio, que la Cámara de Diputados vote la censura sin la necesidad de una interpelación, posibilidad que está contemplada en el reglamento.