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Delgado dijo que el gobierno rechazó una invitación para integrar el Escudo de las Américas, pero el ministro Negro lo negó

El ministro del Interior dijo no estar en conocimiento de que Uruguay haya sido invitado a participar en la alianza de cooperación militar que lanzó Donald Trump

16 de marzo 2026 - 17:04hs
La foto familiar del Escudo de las Américas

La foto familiar del Escudo de las Américas

Foto: EFE/ @DanielNoboaOk

El presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, aseguró este lunes que tenía "información" de que una "alta jerarquía uruguaya" había sido invitada por parte de Estados Unidos, de manera informal, para que Uruguay participara en el Escudo de las Américas que lanzó Donald Trump.

Así lo dijo el excandidato a la Presidencia en una conferencia de prensa posterior a una reunión del Directorio. "La información que tenemos es que Uruguay fue informalmente invitado a participar y que Uruguay no dio despuesta positiva. En su momento, el gobierno de Estados Unidos consultó a una alta jerarquía uruguaya en la intención... No hubo voluntad del gobierno uruguayo de aceptar la invitación formal", dijo Delgado.

Y aclaró que era una "información" que su partido tenía, pero que era bueno que el gobierno confirmara o desmintiera esta afirmación.

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Esto sucedió horas más tarde, durante una rueda de prensa del ministro del Interior, Carlos Negro, posterior a la reunión del gabinete de seguridad en la Torre Ejecutiva.

Consultado por las declaraciones de Delgado, Negro aseguró que sería "bueno" que el presidente del Directorio blanco compartiera la información.

Y dijo que él no estaba al tanto de que hubiese llegado ninguna invitación. "Que yo sepa, no", respondió ante la consulta.

Por su parte, el presidente Yamandú Orsi dijo días atrás que su gobierno estaba "dispuesto" a integrar la alianza de cooperación militar, que busca combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Varios líderes de derecha de América Latina fueron invitados a participar, no así países como Brasil, Colombia, México y Uruguay (todos ellos liderados por figuras de izquierda).

Orsi contó la semana que durante la ceremonia de asunción de José Antonio Kast en Chile había conversado con una persona de uno de los países que integra la alianza, que le manifestó la interrogante sobre por qué Uruguay no integraba el grupo.

"Lo dijo delante del resto y todos fueron contestes en que podía ser", sostuvo el presidente uruguayo, que segundos antes había calificado de "raro" el hecho de que Uruguay fuera excluido.

"Creo que lo que pasó es que un país convoca al resto y salen como un grupo de países. Ayer se planteó ampliarlo y nosotros estamos dispuestos", afirmó. "A su vez, nosotros vamos a plantear estos mismos temas en otros ámbitos, como en la Celac. Creo que estamos sin entender que los problemas son los mismos, compartimos, no hay dos visiones del asunto", dijo también.

Temas:

Escudo de las Américas Álvaro Delgado Carlos Negro Donald Trump

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