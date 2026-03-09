Bordaberry pidió a Orsi que Uruguay se integre al "Escudo de las Américas": en qué consiste el plan "antinarco"

El senador del Partido Colorado , Pedro Bordaberry , pidió que Uruguay realice gestiones ante Estados Unidos para integrarse al “Escudo de las Américas” , una iniciativa regional orientada a coordinar acciones contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

El planteo fue realizado durante una entrevista con Arriba Gente (Canal 10) , en la que el legislador reclamó al presidente Yamandú Orsi y a los ministros del Interior y de Relaciones Exteriores que impulsen contactos con el gobierno de Donald Trump para que el país sea incorporado al mecanismo de cooperación.

Según sostuvo, Uruguay no debería quedar al margen de un esquema de coordinación regional en un contexto en el que el narcotráfico se ha convertido en un problema creciente.

El Escudo de las Américas es una iniciativa impulsada por Estados Unidos junto a varios países del continente con el objetivo de coordinar acciones contra los carteles del narcotráfico, las organizaciones criminales transnacionales y las redes de narcoterrorismo .

Entre los países que participan de esta coalición figuran Argentina, Paraguay, El Salvador, Ecuador, Costa Rica, República Dominicana, Guyana, Panamá, Honduras y Trinidad y Tobago, entre otros.

El programa busca fortalecer la cooperación internacional mediante intercambio de inteligencia criminal, coordinación de operaciones contra el narcotráfico por tierra, mar y aire, entrenamiento conjunto de fuerzas de seguridad y persecución de las estructuras financieras de las organizaciones criminales, incluido el lavado de activos.

“Uruguay no puede quedar afuera”

Bordaberry advirtió que el narcotráfico funciona hoy como una red internacional y que ningún país puede enfrentarlo de forma aislada.

“El narcotráfico hoy opera como una red internacional. Ningún país puede enfrentarlo solo. Cuando varios países coordinan acciones para combatir a las organizaciones criminales, estas no desaparecen: se desplazan”, afirmó.

En ese sentido, señaló que si Uruguay queda fuera de este tipo de mecanismos de cooperación existe el riesgo de que organizaciones criminales perseguidas en otros países trasladen sus operaciones hacia territorios con menor coordinación internacional.

El senador también recordó que en los últimos años Uruguay ha sido mencionado en investigaciones internacionales por grandes incautaciones de cocaína vinculadas al puerto de Montevideo, así como por el avance de bandas criminales y el aumento de homicidios asociados a disputas territoriales entre organizaciones delictivas.

“Cuando surge una iniciativa continental destinada a combatir a los carteles y al crimen organizado transnacional, Uruguay no debería quedar afuera”, sostuvo.

Un pedido al gobierno de Orsi

Por esa razón, Bordaberry solicitó al presidente Orsi y a los ministros competentes que establezcan contactos con el gobierno estadounidense para solicitar formalmente la incorporación de Uruguay a esta iniciativa o a los mecanismos de cooperación que se definan dentro del programa.

El legislador subrayó además que la lucha contra el narcotráfico debe ser abordada como una política de Estado, más allá de las diferencias partidarias.

“En estos temas la ideología debe quedar de lado. El narcotráfico no distingue entre gobiernos ni entre partidos. Lo importante es coordinar esfuerzos para defender la seguridad de nuestros ciudadanos”, afirmó.

Finalmente, el senador sostuvo que Uruguay tiene una tradición de cooperación internacional y que participar en iniciativas de este tipo permitiría fortalecer las capacidades del país frente al crimen organizado.

“Lo que está en juego es la seguridad de los uruguayos y la capacidad del Estado para enfrentar al narcotráfico internacional. Uruguay no puede ni debe quedar afuera”, concluyó.