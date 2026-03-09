Jadson Viera sigue en Nacional: "Hoy es mandatorio empezar a ganar", dijo Ricardo Vairo tras la reunión que respaldó al entrenador

La directiva de Nacional respaldó al entrenador Jadson Viera , que seguirá al frente del club al menos hasta el partido del próximo viernes contra Wanderers , confirmaron fuentes del club a Referí.

"Se analizó, se llamó al director deportivo, (Sebastián) Eguren, para que nos diera un informe. Lo que hemos decidido es continuar con este cuerpo técnico . Voy a tener una charla con el cuerpo técnico y con los jugadores para analizar un poco el tema y ver cómo se sale de esto", afirmó el presidente de Nacional, Ricardo Vairo, tras la reunión de la directiva de este lunes por la mañana.

La continuidad de Jadson quedó en tela de juicio luego de la derrota de este domingo del tricolor ante un Juventud de Las Piedras alternativo, junto con el bajo rendimiento del equipo y las derrotas clásicas por Supercopa Uruguaya y el Apertura ante Peñarol .

En el Parque Artigas se vio a algunos directivos molestos con el rendimiento de Nacional , y según informaron distintos medios y pudo saber Referí, varios integrantes del Ejecutivo tricolor eran afines a culminar el ciclo del entrenador .

NACIONAL La continuidad de Jadson Viera, en análisis: la directiva de Nacional se reúne para definir si mantiene a su entrenador, que tiene el respaldo de Perchman

Viera cuenta con el respaldo del área deportiva, encabezada por Flavio Perchman, la cual durante la actual gestión de Nacional es la que ha definido la situación de los entrenadores.

La palabra de Vairo tras el respaldo a Jadson Viera

Tras la reunión, Vairo reconoció que Nacional vive "un momento difícil", y entiende "la ansiedad de la gente". También lamentó que "no es la primera vez" que se pone en duda la continuidad de un DT al poco tiempo de su asunción, con tres cambios de técnico el año pasado, por lo que entiende que "hay que hacer un estudio más a fondo" de por qué pasa esto en el club.

Según el mandatario, los directivos decidieron respaldar al entrenador por "el trabajo que se viene haciendo", el "vínculo" del DT con el plantel y "la prueba de buscar la vuelta para que las cosas mejoren", aunque criticó que esto último "no se ha mostrado en cancha".

"En esto no hay plazos, estamos en una urgencia de 'dejemos de jugar lindo, jugar bien'. Hay que ganar y demostrar que Nacional tiene rebeldía. Hoy es mandatorio empezar a ganar", remarcó Vairo, que negó que este respaldo sea a la vez un ultimátum al técnico antes del partido con Wanderers, pero aclaró que "si se pierde, hay que ver cómo se pierde".

Por último, el presidente albo también negó que la directiva tricolor haya "subestimado" el periodo de pases: "Se han traído los jugadores que se querían y mantenido los que estaban. Quizás suene duro, se dice que tenemos el mejor plantel, pero ese plantel no lo ha demostrado en la cancha".

Además, fue consultado sobre las partidas de Christian Oliva y Julián Millán y si cree que estas fueron parte del bajón de rendimiento del equipo. Sobre el primero, afirmó que su venta "estaba en los planes", y sobre el segundo marcó que pensaban que se iba a ir en junio pero "vino una oferta". "Esta situación no se puede decir que pasa por Millán y Oliva, viene desde antes", sentenció.