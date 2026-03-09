Bolivia dio la lista para el Repechaje al Mundial 2026 y pese a haber vuelto a jugar tras su retiro, Moreno Martins quedó fuera de la misma

El delantero Marcelo Moreno Martins quien hace muy poco decidió volver de su retiro del fútbol para intentar jugar el Repechaje con Bolivia y en caso de clasificar, tener la chance de disputar el Mundial 2026, finalmente quedó fuera de la lista que dio a conocer este lunes el técnico Óscar Villegas.

El máximo goleador histórico de la selección boliviana acordó hace semanas volver al club en el que se inició su carrera en 2003, Oriente Petrolero, y en los últimos dos partidos que disputó convirtió dos goles y brindó una asistencia.

Moreno Martins había dejado el fútbol en marzo de 2024 luego de la muerte de su papá. "No puedo seguir jugando sin él", dijo en aquel momento.

En ese entonces, el delantero había llegado a un acuerdo para defender a Cruzeiro de Brasil, por tercera vez en su carrera .

La lista de Bolivia

La lista de Bolivia toma en cuenta a gran parte de los futbolistas que fueron constantes para Óscar Villegas.

Por otro lado, entre los que quedaron fuera de la convocatoria aparecen Carmelo Algarañaz, José Sagredo y Rodrigo Banegas.

Esta es la lista de los jugadores convocados por Bolivia para el Repechaje:

Arqueros: Carlos Emilio Lampe, Guillermo Viscarra y Gerónimo Govea.

Defensores centrales: Luis Haquín, Efraín Morales, Diego Arroyo, Leo Zabala, Marcelo Torrez y Richet Gómez.

Laterales derechos: Diego Medina, Yomar Rocha y Lucas Macazaga.

Laterales izquierdos: Roberto Carlos Fernández y Dieguito Rodríguez.

Volantes de contención: Erwin Vaca, Héctor Cuéllar, Robson Matheus, Moisés Villarroel y Gabriel Villamil.

Volantes ofensivos: Ramiro Vaca, Carlos Melgar, Miguel Terceros, Jesús Maraude y Moisés Paniagua.

Delanteros: Enzo Monteiro, Fernando Nava, Juan Godoy y Víctor Ábrego.

La selección boliviana iniciará su concentración este lunes por la tarde y jugarán el 15 de marzo ante Trinidad y Tobago.

Luego de ese partido, Bolivia tiene previsto viajar hacia Monterrey donde se disputará el Repechaje. Allí también se sumarán los jugadores que militan en clubes del exterior.