Bolivia dio la lista para el Repechaje al Mundial 2026 y pese a haber vuelto a jugar tras su retiro, Moreno Martins quedó fuera de la misma

El delantero había regresado tras su adiós al fútbol porque tenía el sueño de disputar una Copa del Mundo con el seleccionado boliviano

9 de marzo 2026 - 15:00hs
Marcelo Moreno Martins deja el fútbol
Marcelo Moreno Martins deja el fútbol EFE

El delantero Marcelo Moreno Martins quien hace muy poco decidió volver de su retiro del fútbol para intentar jugar el Repechaje con Bolivia y en caso de clasificar, tener la chance de disputar el Mundial 2026, finalmente quedó fuera de la lista que dio a conocer este lunes el técnico Óscar Villegas.

El máximo goleador histórico de la selección boliviana acordó hace semanas volver al club en el que se inició su carrera en 2003, Oriente Petrolero, y en los últimos dos partidos que disputó convirtió dos goles y brindó una asistencia.

Nicolás Schiappacasse firmó su contrato con Amazonas de la Serie B de Brasil
FÚTBOL

El sorpresivo nuevo club de Nicolás Schiappacasse quien firmó en Brasil con un equipo que acaba de ser campeón y en el que juega un ex Nacional y Peñarol

Maximiliano Olivera y Javier Burgos
PEÑAROL

La carrera contra el reloj: el complejo rompecabezas de Diego Aguirre en Peñarol con las lesiones y los dos jugadores que vuelven

La lista de Bolivia

La lista de Bolivia toma en cuenta a gran parte de los futbolistas que fueron constantes para Óscar Villegas.

Por otro lado, entre los que quedaron fuera de la convocatoria aparecen Carmelo Algarañaz, José Sagredo y Rodrigo Banegas.

Esta es la lista de los jugadores convocados por Bolivia para el Repechaje:

Arqueros: Carlos Emilio Lampe, Guillermo Viscarra y Gerónimo Govea.

Defensores centrales: Luis Haquín, Efraín Morales, Diego Arroyo, Leo Zabala, Marcelo Torrez y Richet Gómez.

Laterales derechos: Diego Medina, Yomar Rocha y Lucas Macazaga.

Laterales izquierdos: Roberto Carlos Fernández y Dieguito Rodríguez.

Volantes de contención: Erwin Vaca, Héctor Cuéllar, Robson Matheus, Moisés Villarroel y Gabriel Villamil.

Volantes ofensivos: Ramiro Vaca, Carlos Melgar, Miguel Terceros, Jesús Maraude y Moisés Paniagua.

Delanteros: Enzo Monteiro, Fernando Nava, Juan Godoy y Víctor Ábrego.

La selección boliviana iniciará su concentración este lunes por la tarde y jugarán el 15 de marzo ante Trinidad y Tobago.

Luego de ese partido, Bolivia tiene previsto viajar hacia Monterrey donde se disputará el Repechaje. Allí también se sumarán los jugadores que militan en clubes del exterior.

Temas:

Marcelo Moreno Martins Bolivia Mundial 2026

