El duro motivo por el que Marcelo Moreno Martins anunció su retiro del fútbol: "No puedo seguir jugando sin él"

El máximo goleador histórico de la selección boliviana de fútbol, el delantero Marcelo Moreno Martins, tomó la decisión de dejar el fútbol.

El futbolista boliviano, de 36 años, había llegado a un acuerdo para defender a Cruzeiro de Brasil, por tercera vez en su carrera, como anunció Referí.

Moreno confirmó a través de una conferencia de prensa esta decisión y reveló cuál es el duro motivo por el que ha tomado esta importante determinación en su carrera y su vida.

La misma se debe al fallecimiento de su padre, lo que ha provocado perder la pasión por este deporte.

Fue en abril del 2022 cuando Marcelo Moreno recibió la trágica noticia: su papá había fallecido luego de batallar contra un cáncer. Desde entonces no ha logrado reponerse del duro golpe emocional.

Vale recordar que el futbolista nacido en Santa Cruz de la Sierra y de madre brasileña, se retiró del combinado de Bolivia enfrentando a Uruguay el pasado mes de noviembre por las Eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026.

Las palabras de Moreno Martins en su retiro

“Son 20 años (de carrera). La gente pierde a otras personas importantes y yo perdí. No tengo más a mi papá, lo perdí. Él me enseñó todo y me dejó un legado en el corazón”, comenzó diciendo el futbolista boliviano.

Y agregó: “No puedo seguir jugando sin él, es mi verdad, no puedo. No vine a llorar aquí, tengo que ser fuerte. Me estoy levantando de ese golpe. Es muy difícil dejar de jugar al fútbol, mi trabajo que me dio todo en la vida, que me dio un plato de comida”.

“Me entregué por completo. No es justo que la gente pague su entrada y verme jugar sin ganas, le estaría mintiendo. Lo hablé con mi familia y no jugaré más al fútbol. Mi corazón ya lo aceptó”, sostuvo.

La fecha en que se despide Moreno Martins del fútbol

El delantero, actualmente en Cruzeiro, confirmó cuándo será su último partido.

Cerrará su carrera el próximo 7 de abril en su club, Cruzeiro.

Allí jugará la final de vuelta contra Atlético Mineiro, rival de Peñarol en el grupo de la Copa Libertadores de América.

Este sábado, en el partido de ida, terminaron igualados 2-2.