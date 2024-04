Nueva alerta del rector de la UBA: "Si no hay dinero no nos va quedar otra que cerrar"

Mientras se espera una masiva marcha en defensa de la educación pública para este martes 23 de abril, el rector de la UBA volvió a advertir sobre la falta de presupuesto y resaltó que si esto no tiene una solución en lo inmediato, la casa de estudios más prestigiosa del país cerraría sus puertas. Ricardo Gelpi aseguró que aún no llegó dinero para reforzar los fondos del año 2023. Según sus declaraciones, el Gobierno había prometido enviar refuerzos del 70% para el mes de marzo y un 70% para el mes de mayo, pero aún no se ha recibido nada.

Desde todas las facultades de la Universidad de Buenos Aires, ya se están realizando medidas de emergencia que consisten en no prender la calefacción ni la luz de algunos sitios y en reducir el uso de ascensores prácticamente al máximo. Sin embargo, estas acciones no podrán sostenerse por mucho tiempo.

En este sentido, Gelpi confirmó en diálogo con Radio Mitre: "No nos alcanza. La idea nuestra no es cerrar. No queremos eso. Quiero pensar que el gobierno va a modificar su conducta y nos va a dar los fondos. Si no nos da los fondos, no nos va a quedar otra que cerrar, porque no hay forma de continuar".

Ante la repregunta sobre un posible cierre de la institución, el rector dijo:"Repito, si no hay dinero, no nos va a quedar otra que cerrar. Si usted en su casa no tiene para comprar comida, no puede comer. Yo hablo del rubro de educación, pero por ejemplo en el rubro salud, hay algunas partidas firmadas, que yo tengo la esperanza que lleguen, pero hasta ahora en abril no ha llegado ninguna partido del rubro. O sea, no es que nosotros querramos cerrar".

Gelpi también sostuvo que las medidas que está llevando a cabo el gobierno son de "un recorte indiscriminado" y se mostró preocupado por la actitud del Gobierno de "poner en duda" la educación, la salud y la ciencia pública.

El tuit de Javier Milei sobre las universidades públicas

Este sábado, el presidente de la Nación Javier Milei compartió un tuit del periodista Gabriel Anello criticando a la Universidad Nacional de la Lanús. El mandatario sumó un comentario en sintonía con el del reportero. "A ver, me gustaría tener la opinión de los salamines que escriben cartitas indignados negando que se usan las universidades públicas para hacer negocios turbios y adoctrinar...", escribió Milei.