Nacho Torres aseguró que privatizar YPF "sería una locura"

Nacho Torres fue uno de los primeros en marcar diferencias el Gobierno Nacional por los recursos de la provincia de Chubut. Sin embargo, pese a la tensión inicial, el conflicto se disipó tras el fallo de la Justicia y el gobernador, inclusó, logró el apoyo de sus compañeros gobernadores de la Patogonia. Con las aguas más calmas, Torres se refirió, en este sentido, a la reunión que el 1 de marzo convocó el presidente de la Nación para el 25 de mayo, día en conmemoración a la Revolución que se dio ese mes en 1810. El gobernador le restó importancia a dicho "pacto" y habló de la preponderancia que tiene la Ley de Bases, en este aspecto.

"Creo que si no hay ley Bases es difícil llegar al 25 (de mayo) y en ese camino, en esa transición, también hay otra realidad, que se apruebe la ley no quiere decir que al otro día la Argentina va a cambiar radicalmente y va a haber una bonanza económica, eso no va a pasar, lo que sí es necesario es que en paralelo al tratamiento de la ley, que yo soy optimista, que se va a aprobar, salvo que hay algún punto por ahí que genera alguna disidencia como el caso de ganancias, pero el resto me parece que va a salir por amplia mayoría, en paralelo la gestión se tiene que garantizar", señaló.

El Gobernador de Chubut también habló de La Ley Bases y del aumento de los senadores.

Y siguió: "La gestión son el mantenimiento de rutas, los medicamentos para los jubilados, un montón de funciones de Gobierno que hoy la agenda está puesta, te diría netamente, en la macroeconomía, pero que es importante también que se sostenga y que empiece a andar la máquina para llegar al 25 de mayo por lo menos con buenas noticias".

Por otro lado, Nacho Torres también se refirió a la posibilidad de que el Gobierno decida avanzar con una privatización de YPF. Según su visión, esta no sería una decisión buena "a nivel estratégico" y resaltó que sería muy importante "no entrar en esa discusión".

"Es una empresa que vale 6.000 millones de dólares, que en poco tiempo puede triplicarse el valor de la empresa. Hoy privatizar YPF sería una locura y esto te lo admite hasta el propio Presidente de YPF, más en un esquema de recuperación de la empresa, tiene activos que son más estratégicos, yo creo que sería una locura. Sobre todo lo que viene en el corto plazo, con el boom que va a ser Vaca Muerta, el proceso... YPF tiene un esquema para duplicar el valor en el corto plazo que creo que es acertado, estamos viendo que va camino a una recuperación importante", aseguró.

Nacho Torres habló del aumento de sueldo de los senadores

Otro tema candente de la semana en la agenda política, sin dudas, fue el inesperado aumento de la dietas de los senadores, que se aprobó en una micro sesión el pasado jueves 18 de abril. El gobernador de la provincia de Chubut, calificó esta decisión como "vergonzosa" dada la conyuntura que atraviesa actualmente el país en materia económica y social.

"Con los jubilados, con los trabajadores de la construcción, con tantas familias que la están pasando mal. Y no hablo de un tema de timing, hablo de un cinismo que no está bueno. A mí me molestó, lo hablé también con los diputados, con los senadores de la provincia y que votaron en contra, por lo menos se responde a nosotros. Pero me parece que en un momento tan sensible para la sociedad es un muy mal ejemplo en una dirigencia que tiene que recuperar la credibilidad, darle la espalda a la gente de esa manera", cerró Torres.