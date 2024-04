Amado dijo que el PC subestima a "la gente" al denunciarlo por usar al "batllismo" siendo aliado del FA

El dirigente político Fernando Amado dijo que el Partido Colorado, que lo denunciará por usar la imagen de José Batlle y Ordóñez, está haciendo "una enorme subestimación de la gente" al entender que puede engañar al electorado.

"Yo he dicho que el Partido Colorado se quede tranquilo. Por supuesto que no va a haber en nuestras hojas de votación ni predominantemente el color rojo, ni simbología batllista, ni palabras que tengan que ver con el batllismo. Ahí es donde la reglamentación es muy clara y nosotros por supuesto que no solo la vamos a cumplir, sino que nos parece bien", dijo a Subrayado el exdiputado colorado y actual director de Turismo en la Intendencia de Montevideo.

De todas formas, añadió que "no debería ser ninguna novedad" que él y su sector reivindiquen a Batlle y Ordóñez. "No solo esa tradición, sino que es nuestra inspiración política, no desde un punto de vista nostálgico, sino desde un punto de vista de abrevar en esa esencia de lo que fue el proyecto batllista transformador y radical para las cosas que necesita el Uruguay para adelante", explicó el dirigente que apoya la precandidatura de Yamandú Orsi desde su sector Unir, aliado al Frente Amplio.

Recientemente el sector publicó un video promocional donde se pregunta "¿te imaginas el Uruguay sin batllismo?".

¿Te imaginas el Uruguay sin Batllismo? Nosotros no!!! Vamos a dejar el alma en la cancha para que el Batllismo vuelva a construir futuro desde el gobierno pic.twitter.com/SLzd8jVeWY — Fernando Amado (@fernando_amado) April 2, 2024

El prosecretario general del Partido Colorado, Gustavo Osta, dijo que denunciaría a Amado y también a José Franzini Batlle, por también hacer alusión a esta figura histórica, en ese caso para acompañar la precandidatura de Carolina Cosse.

Para Osta, ambos exdirigentes colorados están cometiendo "delitos electorales" siendo que ahora compiten en alianza con el FA. "El batllismo es una cosa muy vinculada al Partido Colorado", pero en este tipo de casos denunciados "se utiliza para engañar al electorado", comentó Osta.

Amado no comparte esta postura.