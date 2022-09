Amado: "Lacalle tiene acciones de diálogo pero aparece mirando a Viviana Canosa"

Fernando Amado busca volver al ruedo político. El exdiputado colorado y actual director de Turismo de la Intendencia de Montevideo nunca se retiró, pero sí estuvo al margen de la vorágine desde la campaña electoral, y ahora su grupo Unión Izquierda Republicana (UNIR) sale a marcar posición dentro de un "mapa surgido de la confirmación de la bipolaridad que arrojó el referéndum", volviendo a identificarse como un "socio del Frente Amplio", aunque sin pasar a integrarlo formalmente. Sobre el presidente Luis Lacalle Pou, describió lo que entiende como ambigüedades de su gestión: "Tiene acciones que lo colocan en lugares de diálogo, pero aparece mirando a Viviana Canosa".

Un documento elaborado por UNIR –al que accedió El Observador– arremete contra la "política de la polarización", alegando que "se lincha, se escracha", al tiempo que prevalece "un discurso autoritario que se impone, paradójicamente levantando la bandera de la libertad de expresión". "Discurso de odio hubo y hay en todos los partidos. Pero no con iguales responsabilidades. En la coalición de las derechas la extensión es mayor, se ejerce como método y es mantenido por figuras de relevancia política e institucional", establece la agrupación.

Amado –que terminó abocándose a la candidatura de Daniel Martínez en 2019, tras su escisión del Partido Colorado y un infructuoso intento de alianza con Pablo Mieres y Esteban Valenti– alega que hubo "un combo fatal" entre los "errores de gestión y el apartamiento de principios ideológicos y éticos caros para las izquierdas" para que el Frente Amplio perdiera el gobierno. "Nos preocupa que no se termine de aprender de aquellos errores y no se comprenda qué necesita este nuevo tiempo", considera.

UNIR llama a "ser radicales contra la grieta", ante un "riesgo real de que la polarización se cronifique", y promueve una campaña en redes sociales en ese sentido, con el hashtag #UniteContraLaGrieta. La agrupación vuelve a reivindicar su "independencia política" y propone una "política amplia de alianzas". "Sin esa independencia es muy difícil pararse como queremos pararnos", sostiene el sector de Amado.

En diálogo con El Observador Amado dijo que tiene "diferencias" con el Frente Amplio por las que no se une a la fuerza política.

–¿Por qué no se encuentran en el espacio más socialdemócrata del FA? El grupo de una exaliada suya, Patricia Soria, se sumó a la Convocatoria Seregnista Progresistas liderada por Mario Bergara.

–Ese es un ejemplo de que en política, cuando las personas deciden caminos distintos, no significa que estén peleados. Es que hay diferencias de sensibilidades y proyectos. Los desencuentros no tienen por qué terminar mal. Decidimos seguir con el mismo camino emprendido que cuando nos fuimos del Partido Colorado.

–¿Por qué no juntar fuerzas (con Bergara)? Si fueron por Soria, también habrán hablado con ustedes.

–Por supuesto, pero hay que desdramatizarlo. Estamos convencidos de que no toda la izquierda está en el FA, y la primera vuelta de la elección pasada dio esa lección. Hay una cantidad de gente que, sin autopercepciones tan finas de su ideología, quiere sintonizar con otras expresiones políticas. Está bueno que quienes tengamos sensibilidades de izquierda podamos presentarnos con una convocatoria mucho más amplia que solo la izquierda, y captar a quienes no se encuentren en los sectores tradicionales del FA. Cada vez pesan menos las tradiciones políticas.

Foto: Leonardo Carreño.

Fernando Amado es el actual director de Turismo de la Intendencia de Montevideo

Los tres escenarios de Michelini

En entrevista con El Observador, Fernando Amado repasó las razones de haberse mantenido como un socio del FA sin integrar su orgánica, incluso cuando obtuvo unos 24 mil votos que no le permitieron renovar la banca en Diputados. En ese sentido, recordó una conversación con el exsenador y líder del Nuevo Espacio, Rafael Michelini, conocido en la izquierda por sus capacidades para la ingeniería electoral.

"Con una brutal honestidad en la búsqueda de alianzas, además de ser un caballero, Michelini me dio una clase magistral", recordó Amado. "'Vos tenés tres escenarios", me dijo. "Sos conocido y querés hacer política toda la vida. Por un lado, podés hacer lista propia e ir por todo el país. Eso va a ser un esfuerzo descomunal de recursos humanos, y vas a tener que recorrer todos los departamentos, desconcentrando en Montevideo. Podés sacar un lote de votos, pero si al FA le va mal puede que no cristalices una banca'", contó.

En la voz de Michelini, Amado continuó: "'El segundo escenario es que armes una lista a Diputados para concentrarte en Montevideo, y te sumes a una lista –del que quieras; yo quisiera que fuera la mía– al Senado, con un buen lugar de suplente. Así asegurás la banca en Montevideo. La tercera es que vayas a un escenario de acuerdo total con algún grupo del FA, pero te podés diluir en la lista'", reconstruyó.

"Nosotros no dudamos en ir por el primero", planteó Amado. Así sucedió: fueron con la lista nacional propia, no concentraron en Montevideo, y el dirigente –autoproclamado batllista y republicano– no llegó al Parlamento.

"Queríamos pesarnos"

El referente de UNIR aseguró que, pese a su votación en 2019, "lo máximo" que hasta entonces "había sacado en votos (propios) era unos 4.000". A continuación, explicó cómo funciona el mecanismo en los partidos a la hora de figurar en las listas.

"Quienes aspiran a ser parlamentarios, se miden en las internas, compiten para ver cómo va a ir ordenada la lista. En el 2009 ganó Ope Pasquet en nuestra interna de Vamos Uruguay (Partido Colorado), por lo que quedé segundo en la lista para Diputados. En 2014, lo mismo, pero ese año fuimos a las internas con una lista con la que era obscenamente claro que me votabas a mí, con una foto grande mía. Fue sin votos regalados. Otras listas ponen al candidato presidencial bien grande, y aspiran votos que en realidad son de ellos", señaló.

Votos y candidatos

El director de Turismo de la IM sostuvo que el FA debe apostar a la mayor votación posible en la primera vuelta, dado que "no se puede pensar un proyecto progresista con 39 bancas en el Parlamento". "El quinquenio no hubiese sido fácil si hubiéramos ganado en el balotaje sin mayorías parlamentarias", propinó.

Amado afirmó que el proyecto de un nuevo gobierno progresista "no puede ser solo restaurar lo que este gobierno ha ido cambiando del FA". "Eso es conservador. Tiene que ser la de volver a relanzar al Uruguay 20 años para adelante", sostuvo.

Consultado sobre sus preferencias entre los cuatro nombres que figuran en las encuestas como futuros precandidatos –Carolina Cosse, Yamandú Orsi, Mario Bergara y Óscar Andrade–, Amado repitió la misma respuesta que casi todos los políticos: "No es el momento de candidaturas". En ese sentido, llamó a "hablar con todos los actores que tienen para aportar en un nuevo proyecto, y no solo restaurar lo anterior".

Foto: Leonardo Carreño.

Fernando Amado, exdiputado del Partido Colorado, dentro de una interna en la que confrontó a menudo con el líder partidario, Pedro Bordaberry

"Para nosotros es que cualquiera de los cuatro candidatos no son ni cerca protagonistas de una grieta. Todo lo contrario. Carolina Cosse es una intendenta de permanente diálogo con el gobierno nacional, tanto que esa relación se miraba como algo extraño (en el FA)", sostuvo. Amado respondió que el discurso de Cosse sobre que "la intendencia avanza mientras que el Estado se retira" "no es generar grieta". "Eso es cuando al que está del otro lado, por el solo hecho de estarlo, no lo escucho, lo odio y lo anulo. Ninguna de estas figuras hacen eso. Cosse y Orsi son ejemplos de generar puentes permanentemente. Es una de las cosas por las que se destacan", insistió.

El dirigente añadió que el presidente Luis Lacalle Pou "es por momentos un estadista, y por otros se nota la veta de que lo de estadista pareciera una actuación". "Por un lado va a la sede del FA, pero inmediatamente tiene un comentario infeliz a la salida. Tiene acciones que lo colocan en lugares de diálogo, pero aparece mirando a Viviana Canosa, que es la quintaesencia de la grieta y la anti-política", criticó.