Santiago Espasandín, DT de Nacional sub 20, antes del debut por Copa Libertadores: su charla con Jadson Viera para armar el plantel y los cambios por la altura

Luego de seis años sin estar presente, Nacional comenzará este lunes su participación en la Copa Libertadores sub 20 , que se disputará en la altura de Quito, Ecuador . Para este desafío el tricolor viajó con el DT Santiago Espasandín , un funcionario con más de 20 años en el club que viene de ganar el Campeonato Uruguayo sub 19 con parte de este plantel.

En una entrevista con Referí, el entrenador habló sobre los “contratiempos” que tuvo para armar el plantel al no saber qué futbolistas juveniles del plantel principal iba a tener. Para ello, tuvo una charla con Jadson Viera en la que se definió que solo bajaría del primer equipo Luciano González .

Sin embargo, y a pesar de la “incertidumbre” con la que trabajó, Espasandín valora que estos futbolistas estén en el primer equipo y peleen por minutos, el “objetivo” principal de Nacional en sus formativas más allá de los resultados. “El foco real nuestro, con Fernando Curutchet a la cabeza, está en lo que pasa de lunes a viernes”, remarcó.

El DT de la sub 20 lleva más de 20 años en Nacional. Comenzó como preparador físico y dirigió las categorías U16, U17 y U19. Habló del crecimiento del club, los debes que aún tiene como institución y los desafíos que implica jugar en la altura de Quito.

¿Cómo ves al plantel de cara a esta Copa Libertadores?

La verdad que hicieron una preparación muy buena. Están muy motivados los chiquilines con la posibilidad de competir a nivel internacional. Tuvimos algo de incertidumbre con la referencia de algunos futbolistas que están en el equipo profesional, que se ponían a sumar o no. Y bueno, eso generó algunos contratiempos en la planificación, pero pudimos prepararnos muy bien, el club nos dio todo dentro de lo que son las posibilidades.

Tuviste una charla con Jadson Viera para tratar el tema de qué futbolistas ibas a tener, ¿cómo fue esa conversación y cuánto afectó a la planificación el hecho de perder a algunos jugadores?

Lo primero es que el cuerpo técnico de primera fue espectacular. En todo momento se puso a las órdenes, y (Jadson) está muy contento con los futbolistas juveniles que ascendieron al primer equipo, que ya estaban en el primer equipo en algún caso, y que tenían la edad para competir en esa copa.

Desde el punto de vista de la planificación esa incertidumbre nos generó algún contratiempo, porque no sabíamos qué jugadores iban a asistir, al final terminó siendo solo Luciano González. Pero bueno, lo más importante acá es que los futbolistas sean tomados en cuenta por el cuerpo técnico en el equipo profesional, que en definitiva es el objetivo por el cual nosotros trabajamos, y ahora también van a tener la posibilidad de competir. Estamos contentos con ellos y con el club también, que tiene un potencial grande en formativas. Esperemos que ayuden al primer equipo a obtener resultados.

¿Cómo se vienen llevando con la altura en los entrenamientos y en el día a día?

La verdad que venimos bastante bien. Quito tiene llano, está el Quito llano y Quito alto. Por planificación estratégica, los primeros entrenamientos fueron en el Quito llano para hoy (domingo) ya entrenar en la altura. Nos adaptamos bien. Algunas cosas más que nada secundarias, por ejemplo, se te seca la boca, pero no hemos tenido grandes problemas.

Lo que cambia sí es el ritmo, la velocidad con la que se mueve la pelota, y también porque las canchas son muy buenas y en esta época es un clima lluvioso, entonces los estadios donde entrenamos son canchas que están en excelentes condiciones, además de mojadas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CNdeFformativas/status/2029977106059231447?s=20&partner=&hide_thread=false Primer del Decano de cara al inicio de la CONMEBOL @libertadoresu20 2026 #CanteraInagotable pic.twitter.com/FNNQUvMXCj — Nacional Formativas (@CNdeFformativas) March 6, 2026

¿Este cambio en las condiciones hace que también se cambie la idea de juego o se tenga que cambiar un poco quizás el planteamiento, que entiendo es de presión alta y de mantener la posesión?

Y bueno, ese es uno de los aspectos que tiene la competencia internacional. Nosotros tenemos la suerte de poder competir en una competición que están los campeones de todos los países, o sea, el nivel es alto. Y también las condiciones en cuanto a infraestructura, comodidad, aquí todos son de primer nivel. El factor de la altura, y también principalmente la velocidad de la cancha y la pelota hacen que sean más exigentes los esfuerzos para poder presionar.

Lo que hace más que nada a la planificación estratégica, es elegir los momentos en los cuales presionar, en los cuales poder replegarte y descender más cercano a tu arco, pero en cuanto al juego la idea es la idea es poder manejar el ritmo del partido, tratar de no perder tanto la pelota, porque eso te hace jugar en transiciones y es algo que no nos conviene.

¿Cómo ves a Belgrano, Liga de Quito y Santiago Wanderers, los rivales del grupo?

El grupo que te tocara iba a ser un grupo complicado porque son buenos equipos, por algo son los campeones, así que son difíciles. Nosotros tenemos que enfrentar en la segunda fecha al local, Liga. Eso también tiene su dificultad porque es un equipo que está adaptado, que va a jugar en su campo con su gente.

Belgrano no solo es un muy buen equipo que tiene muy buenos jugadores, sino que también viene de jugar la Copa Libertadores sub 20 el año pasado, o sea que ya tiene una experiencia en la competición, que da otro bagaje. Y Santiago Wanderers es un equipo muy bueno, es campeón chileno y tiene muy buenos futbolistas. Siete de ellos están en el primer equipo y vinieron para jugar la Copa Libertadores.

¿Cómo fue el análisis de los rivales? Porque en la Copa Libertadores de mayores es fácil encontrar contenido, pero en juveniles eso se complica.

Nuestro videoanalista Cristian Delgado, ya hace tiempo, una vez que clasificamos y salimos campeones uruguayos, se puso a buscar información de los campeones de cada país para ir teniendo una idea. Nosotros, por ejemplo, observamos partidos de Santiago Wanderers por el campeonato y del plantel que venía jugando hay futbolistas que no repiten porque bajaron futbolistas del primer equipo.

Entonces sí, tenemos una idea de cómo compiten, qué es lo que hacen en cada momento del juego y todo, pero los nombres son diferentes en algunos casos. Esa es principalmente la mayor dificultad. Genera esa incertidumbre, pero lo más macro es muy difícil que lo cambien, entonces nos podemos hacer una idea de lo que nos podemos encontrar en la competición, y así con los demás equipos.

Estás hace más de 20 años en Nacional. El club hace unos años viene mejorando los resultados en juveniles, y el año pasado arrasó en la tabla general de formativas. ¿Qué crees que ha mejorado o cambiado en este tiempo para esa mejora en los resultados?

Eso es algo que hablamos siempre en la interna: la formación y la competencia. Para nosotros es algo que va de la mano, porque cuanto mejor preparados estén los chiquirines, mejor van a competir. El año pasado se alinearon todos los planetas y la verdad que fue soñado, pero el foco real nuestro, con Fernando Curutchet a la cabeza, está en lo que pasa de lunes a viernes. Cómo nos preparamos, cómo entrenamos, qué cosas entrenamos.

Ese es un poco el objetivo que tenemos, que los futbolistas lleguen al primer equipo lo mejor preparados posible, con el mayor bagaje de información a todo nivel para poder competir a la par de los futbolistas experientes. Quizás lo que resuena más son los resultados del año pasado, pero que ya hayan subido este año muchos futbolistas y que ya estén algunos como iniciales, o no dando tanta brecha entre los jugadores experientes, ese es un motivo de orgullo para todos. Obviamente el resultado es la frutilla de la torta y en un equipo como Nacional que tiene que salir a ganar siempre, reconforta más todavía que los resultados acompañen. Lo que es tranquilidad y ese cable a tierra nuestro es el trabajo.

Y bueno, el debe que tenemos es la competencia internacional. No salir a competir en el exterior es uno de los debes que tiene el club y los directivos son conscientes que es necesario el nivel de competencia de los chiquilines porque eso los hace crecer. Solo el tema de viajar, por ejemplo, y conocer otras culturas, y estar focalizado en el fútbol porque tienes una competencia en el exterior y estás todo el día en eso, te hace crecer muchísimo.

HCpbqPuWQAI-xjN El plantel de Nacional que viajó a Ecuador para la Copa Libertadores sub 20 Foto: Nacional

Los Céspedes también creció en estos años, ¿cuánto influye en el día a día y en los rendimientos la mejora en la infraestructura?

Es fundamental. Ha mejorado muchísimo, pero todavía tenemos muchísimo por mejorar también. Tenemos algunas dificultades con el gimnasio y con el tema de la cancha, que ese siempre es el debe del fútbol uruguayo. El club está trabajando en mejorar la infraestructura y eso nos deja tranquilos, porque no se conforma con lo que ha mejorado, quiere ir a más y ser un club pionero en ese aspecto.

Hablábamos de tu larga trayectoria. en Nacional. Muchos técnicos hacen una carrera en juveniles. ¿tu idea es seguir en los procesos formativos o te ves en un futuro apuntando a dirigir a primera?

Yo estoy como entrenador y la verdad estoy muy feliz porque es lo que realmente me apasiona, y todo lo que he aprendido en este tiempo lo valoro desde la dedicación, la pasión, el profesionalismo que tengo en el trabajo. Eso es lo que depende de mí, tratar de mejorar y poner el foco en que la propuesta de entrenamiento es ayudar a los chiquilines a ser mejores personas, mejores futbolistas y con ellos crecer, que ellos impacten en mi vida así como yo puedo impactar en la vida de ellos.

Después en cuanto al futuro, yo no soy de ponerme metas en ese aspecto, de si quiero dirigir en primera edición o algo, porque es algo que tampoco depende de mí. Lo que depende de mí es mejorar como profesional, prepararme para lo que te demanda la profesión, y en eso siento que vengo creciendo año a año, que me he adaptado muy bien a los desafíos que me planteó el club. No puedo mirar más allá del presente, me cuesta pensar de esa manera y el foco lo tengo en lo que tengo que hacer en el día a día.