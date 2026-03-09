Las Cimarronas le ganaron a Gales en el repechaje al Mundial de hockey sobre césped en un partidazo

La selección uruguaya de hockey sobre césped, Las Cimarronas , le ganaron este lunes 3-2 a Gales por la segunda fecha del grupo A del repechaje al Mundial que se juega en Hyrerabad, India.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Tras perder 4-0 en el debut contra India , el equipo de Rolando Rivero jugó un verdadero partidazo ante el equipo europeo.

Uruguay arrancó abajo, pero de la mano de Manuela Vilar del Valle logró empatar.

Vilar del Valle, jugadora de KHC Dragons de Bélgica que en mayo pegará la vuelta a Uruguay para jugar en Biguá, llegó su gol 50 con la camiseta de Uruguay en torneos oficiales de hockey 11. Es la máxima anotadora histórica en la modalidad madre de este deporte (sin contar torneos de sala ni de hockey 5).

HOCKEY SOBRE CÉSPED Las Cimarronas perdieron 4-0 con India en su debut por el repechaje para el Mundial de hockey sobre césped

HOCKEY SOBRE CÉSPED Jacinta Curutchague palpita el Premundial con Las Cimarronas en India: "Nos sentimos confiadas, seguras, fuertes y con muchísima ilusión"

Después, Agustina Díaz marcó el 2-1 y Teresa Viana hizo el tercero, tras una gran asistencia de Magdalena Verga.

La golera Victoria Bate fue gran figura de Uruguay. En el último cuarto, Gales acortó distancias.

Este fue el 23° partido oficial de la historia de Las Cimarronas ante equipos europeos y el quinto que se gana.

El primero fue contra Escocia, en la Liga Mundial de Río de Janeiro 2013.

A Gales ya se le había ganado en el Tres Naciones disputado en Cancha Celeste en junio de 2023, 2-0 con goles de Milagros Algorta y Lupe Curutchague, y también en la Nations Cup 2 de Walcz 2025, 2-1 con anotaciones de Viana y Vilar del Valle.

Esta victoria determinó el primer triunfo de Uruguay en un Premundial. En Amiens y Abbeville 2001, con Jorge Norvay como entrenador, se perdieron los siete partidos en un certamen donde Ana Hernández marcó ante Ucrania el primer gol oficial de una selección uruguaya ante un rival europeo, Ucrania.

Este miércoles, a la hora 8.45, Uruguay jugará contra Escocia por un lugar en semifinales.

A la celeste solo le sirve ganar porque Escocia empató 2-2 con India.

Tabla de posiciones

Equipo Puntos Jugados Ganados Empatados Perdidos Goles favor En contra India 4 2 1 1 0 6 2 Escocia 4 2 1 1 0 3 2 Uruguay 3 2 1 0 1 3 6 Gales 0 2 0 0 2 2 4

Las Cimarronas necesitan ganarle a Escocia para pasar a semis y las escocesas mostraron muy buen juego en sus dos primeras presentaciones.

Inglaterra sólido en el otro grupo

Inglaterra goleó 5-2 a Italia el domingo y 3-0 a Corea del Sur para ya asegurar su lugar en semifinales. Las inglesas son séptimas del ranking mundial y con India (novenas) netas candidatas a ocupar dos de las tres plazas directas que se juegan en Hyderabad para el Mundial de Países Bajos-Bélgica.

Italia se recuperó y este lunes derrotó 3-0 a Austria que en su debut cayó 1-0 con Corea del Sur.

Italia y Corea se jugará el pase a semis, al igual que Uruguay y Escocia.

Chile, Australia e Irlanda clasificados

En la otra serie de repechaje, jugada en Santiago, Chile se clasificó como campeón junto con Australia, al que venció en la final, mientras que Irlanda logró plaza directa al vencer a Japón por el tercer puesto.

Japón, como cuarto, deberá cotejarse con el cuarto del repechaje que juega Uruguay. Clasificará el que tenga mejor ranking. Japón es 13° y Uruguay 19°. Esto quiere decir que Uruguay necesita terminar entre los tres primeros para ir al Mundial, por primera vez en su historia.