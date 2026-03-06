Dólar
HOCKEY SOBRE CÉSPED

Jacinta Curutchague palpita el Premundial con Las Cimarronas en India: "Nos sentimos confiadas, seguras, fuertes y con muchísima ilusión"

Las Cimarronas llegaron a Hyderabad ocho días antes del inicio del Premundial, se adaptaron al cambio horario, el clima y la alimentación, y antes del debut de este domingo, Jacinta Curutchague contó cómo se vive la previa de una cita trascendente para el hockey sobre césped uruguayo

6 de marzo 2026 - 5:00hs
La selección uruguaya de hockey sobre césped, Las Cimarronas, ultima sus últimos detalles en Hyderabad, India, para disputar el repechaje para el Mundial de Países Bajos y Bélgica en lo que representa para Uruguay el desafío de lograr su primera clasificación en la historia a un Mundial.

Las dirigidas por Rolando Rivero llegaron el pasado sábado y fueron la primera de las ocho selecciones en arribar a territorio indio.

Hay ocho horas y media de diferencia con Uruguay, hace mucho calor sobre el mediodía y la adaptación a las comidas también juega su papel.

El equipo jugó un amistoso ante la selección masculina de Hyderabad, que es la capital compartida por los estados indios de Telangana y Andhra Pradesh. Es una ciudad que supera los 9 millones de habitantes y muy reconocida a nivel mundial por la artesanía y el comercio de las perlas.

Teresa Viana
HOCKEY SOBRE CÉSPED

Teresa Viana se consagró campeona de la liga de hockey de India y fue destacada por su "liderazgo y mentalidad"

El festejo de Milagros Seigal
HOCKEY SOBRE CÉSPED

Las Cimarronas tienen plantel para buscar su histórico lugar en el Mundial de hockey sobre césped, en un repechaje a jugarse en India

El miércoles jugaron un amistoso con Inglaterra con la que perdieron 4-1 con un gol de Magdalena Verga. El jueves enfrentaron a Italia, selección que llegó en tres tandas a India por complicaciones con los vuelos, en medio de la tensión bélica que se vive en Asia.

Las celestes debutarán este domingo a la hora 11.00 de Uruguay contra el local India, país madre del hockey sobre césped.

El lunes se medirán a la hora 9.00 contra Gales y el miércoles, también a las 9.00 contra Escocia.

Los dos primeros clasifican a semifinales. En la otra llave juegan Inglaterra, Italia, Austria y Corea del Sur. Los dos ganadores de las semis se aseguran el boleto al Mundial y el ganador del tercer puesto también.

El cuarto puede clasificar si termina mejor ranqueado que el cuarto del primer grupo de repechaje mundial que se está jugando en Santiago con la participación de Australia, Chile, Francia, Suiza (grupo A), y Japón, Irlanda, Malasia y Canadá (grupo B).

Antes del debut, Referí charló con Jacinta Curutchague, volante de Náutico y una de las debutantes del plantel que el año pasado, en noviembre, brilló con Las Cimarroncitas que alcanzaron el 12° puesto del Mundial junior de Santiago.

...

¿Cómo llega Uruguay para disputar este torneo?

Estamos muy bien. Entrenamos muchísimo, con mucha intensidad, y tuvimos amistosos contra equipos argentinos que nos sumaron mucho ritmo, además de los que jugamos, probando diferentes cosas al llegar a India donde nos fuimos aclimatando muy bien. Nos sentimos confiadas, seguras, fuertes y con muchísima ilusión de clasificar al Mundial.

¿Cómo asimiló el grupo la salida de tres jugadoras tan importantes como Kaisuami Dall'Orso, Constanza Barrandeguy y Sol Amadeo, luego de lo que fue la histórica Copa América del año pasado?

Sin duda que se las extraña mucho a las tres, no solo por su juego sino también por la experiencia que tenían y todo lo que le aportaban al grupo. Hoy ya hay otras que están tomando ese rol y siendo las referentes

¿Cómo visualizan el nivel de los tres rivales del grupo?

India es el rival más fuerte, no solo por el ranking sino porque vienen jugando Pro League y Mundiales. Gales y Escocia sabemos que no van a ser partidos fáciles. Van a ser muy intensos y se van a definir en los detalles.

¿Qué significó para vos dar el salto de Las Cimarroncitas a Las Cimarronas?

Es un sueño. Siempre quise estar acá y poder vivirlo hoy me hace muy feliz. Es una oportunidad que soñé desde chica y que quiero disfrutar al máximo.

¿Y jugarlo con tu hermana Lupe?

Creo que no hay palabras para explicar lo que significa. Poder jugar con mi hermana, seguir aprendiendo de ella y compartir este momento juntas es de las cosas más lindas que me pueden pasar.

Son tres las jugadoras de Las Cimarroncitas que se metieron en este torneo, ¿qué tuvo de especial ese equipo?

Lo más especial fue el grupo. Todas teníamos el mismo objetivo y éramos muy conscientes del camino que habíamos hecho para llegar hasta ahí. Fue un proceso muy largo e intenso y sabíamos perfectamente lo que íbamos a buscar. Jugar un Mundial Junior con mis amigas es un recuerdo que me voy a llevar para toda la vida.

...

El plantel de Las Cimarronas

Jugadora Equipo Puesto
Victoria Bate Old Christians Golera
Miranda Martínez Real Sociedad (España) Golera
Florencia Peñalba Carrasco Polo Defensa
Belén Barreiro Old Ivy Defensa
Lucía Olascoaga San Cirano (Argentina) Defensa
Martina Rago Biguá Defensa
Chiara Curcio Náutico Defensa
Elisa Civetta Old Girls Volante
Clementina Cristiani Old Sampa Volante
Jacinta Curutchague Náutico Volante
Manuela Vilar del Valle KHC Dragons (Bélgica) Volante
Lupe Curutchague Royal Victory (Bélgica) Volante
Magdalena Gómez San Lorenzo (Argentina) Volante
Manuela Quiñones Old Sampa Volante
Magdalena Verga Carrasco Polo Volante
Teresa Viana Sanse Complutense (España) Delantera
Agustina Díaz Real Sociedad (España) Delantera
Agustina Martínez Royal Victory (Bélgica) Delantera
Paula Pérez Old Girls Delantera
María Eugenia Rodríguez Náutico Delantera

