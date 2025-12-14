Uruguay ya tiene su grupo para el repechaje del Mundial de hockey sobre césped y se fue a Chile a jugar cinco amistosos tras un clásico interno donde Nacional le ganó a Peñarol
Mirá cuáles son los rivales que esperan a Las Cimarronas en marzo para el repechaje mundial y cómo es el sistema clasificatorio: de lunes a sábado cierran el año con amistosos ante Chile y Mendoza con un plantel que tendrá dos debutantes absolutas
La selección uruguaya de hockey sobre césped, Las Cimarronas, viajaron este domingo rumbo a Santiago donde jugarán cinco amistosos entre lunes y sábado para cerrar su temporada 2025 e iniciar también la preparación para el Premundial que otorgará las últimas plazas para el Mundial de Amstelveen y Wavre 2026.
Tanto en ese torneo como en la Copa América, Manuela Vilar del Valle fue elegida como la MVP.
Se fueron a Chille a jugar con Las Diablas y Mendoza
Este lunes Uruguay jugará un amistoso con Chile, el martes lo hará contra la selección de Mendoza, el miércoles otra vez con Chile, el viernes con Mendoza y el sábado cerrarán la gira en Santiago enfrentando otra vez a la selección local.
El plantel selección no cuenta con las tres jugadoras uruguayas que están en España que son Teresa Viana, Agustina Díaz y Miranda Martínez, pero sí llegaron desde BélgicaManuela Vilar del Valle, Lupe Curutchague y Agustina Martínez.
A esas se suman jugadoras que ya son fijas en las convocatorias de Las Cimarronas y varias caras nuevas.
El plantel de Las Cimarronas que se fue a Chile
Jugadora
Equipo
Victoria Bate (golera)
Old Christians
María Eugenia Montans (golera)
Woodlands
Florencia Peñalba
Carrasco Polo
Belén Barreiro
Old Ivy
Pilar Oliveros
Old Sampa
Martina Rago
Biguá
Lupe Curutchague
Royal Victory (Bélgica)
Lucía Olascoaga
San Cirano (Argentina)
Manuela Vilar del Valle
KHC Dragons (Bélgica)
Agustina Martínez
Royal Victory (Bélgica)
Elisa Civetta
Old Girls
Agustina Alles
Biguá
Manuela Quiñones
Old Sampa
Paula Pérez
Old Girls
Delfina Burgos
Yacht
Magdalena Gómez
San Lorenzo (Argentina)
Clementina Cristiani
Old Sampa
Chiara Appennino
Biguá
Manuela Barrandeguy
Woodlands
Magdalena Verga
Carrasco Polo
Federica Turiel (golera)
Old Sampa
En el plantel de 21 jugadoras están Bate, Montans, Peñalba, Barreiro, Oliveros, Vilar del Valle, Martínez, Civetta, Quiñones y Cristiani, quienes jugaron la Copa América, que fue el último torneo oficial de Las Cimarronas.
A ellas se suman Rago, Alles, Gómez y Manuela Barrandeguy que fueron a la Nations Cup 2 pero que después no estuvieron en la Copa América.
Aparece Olascoaga, argentina de padres uruguayos, que fue reserva en la Copa América.
Retorna la golera Fede Turiel que había sido convocada por última vez en junio de 2024 en amistoso contra Las Leoncitas.
Se suman Delfi Burgos y Poly Pérez que jugaron los amistosos con Chile previos a la Nations Cup y por primera vez estarán
Para Chiara Appennino, que jugó unos notables playoffs con Biguá en el pasado Uruguayo, y Magdalena Verga, del campeón Carrasco Polo, esta será su primera convocatoria para jugar partidos.
Nacional le ganó por uno a Peñarol en el clásico interno de Las Cimarronas
El clásico de hockey sobre césped que jugaron Las Cimarronas, lo ganó Nacional por un gol a Peñarol. Fue el jueves en el último entrenamiento del año en Uruguay ya que tras el viaje de este domingo a Chile, las prácticas se retomarán el 12 de enero.