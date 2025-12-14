Uruguay ya tiene su grupo para el repechaje del Mundial de hockey sobre césped y se fue a Chile a jugar cinco amistosos tras un clásico interno donde Nacional le ganó a Peñarol

La selección uruguaya de hockey sobre césped, Las Cimarronas , viajaron este domingo rumbo a Santiago donde jugarán cinco amistosos entre lunes y sábado para cerrar su temporada 2025 e iniciar también la preparación para el Premundial que otorgará las últimas plazas para el Mundial de Amstelveen y Wavre 2026.

Uruguay se clasificó al repechaje tras conquistar su histórica medalla de bronce en la Copa América disputada entre julio y agosto en Uruguay.

Ahora quedan 16 selecciones que buscarán siete plazas para el Mundial a jugar del 15 al 30 de agosto en Países Bajos y Bélgica.

Una serie se jugará del 27 de febrero al 7 de marzo en Santiago.

Ahí jugarán Australia, Chile, Francia y Suiza en un grupo y en el otro lo harán Japón, Irlanda, Malasia y Canadá.

Los tres primeros se asegurarán su lugar en el Mundial y el cuarto quedará a la espera del desenlace del otro grupo.

En las últimas horas se confirmó que se grupo se jugará en India con estos ocho participantes: Austria, Corea del Sur, Escocia, Gales, India, Inglaterra, Italia y Uruguay.

Este grupo se disputará en la ciudad india de Hyderabad que es la capital del estado de Telangana. Se jugará del 8 al 14 de marzo.

Según calcularon el entrenador Rolando Rivero y el director de selecciones Nicolás Tixe, a Uruguay, por ranking, le correspondería jugar en el grupo con India, Escocia y Gales.

Pero eso se confirmará recién en el correr de esta semana.

Los tres primeros acá también pasan al mundial y el cuarto que tenga mejor ranking entre las dos series será el séptimo clasificado.

El nivel de los rivales será durísimo, pero Uruguay está ilusionado por el gran proceso de trabajo que viene en notable progresión desde hace ya varios años.

Este año, antes de la Copa América, la celeste perdió la final de la Nations Cup 2 contra Francia, en Polonia, y por shoot-out.

Tanto en ese torneo como en la Copa América, Manuela Vilar del Valle fue elegida como la MVP.

20250803 Manuela Vilar del Valle y Danae Andrada, mejor jugadora Copa América 2025 hockey sobre césped Las Cimarronas. Foto: PanamHockey Manuela Vilar del Valle y Danae Andrada Foto: PanamHockey

Se fueron a Chille a jugar con Las Diablas y Mendoza

Este lunes Uruguay jugará un amistoso con Chile, el martes lo hará contra la selección de Mendoza, el miércoles otra vez con Chile, el viernes con Mendoza y el sábado cerrarán la gira en Santiago enfrentando otra vez a la selección local.

El plantel selección no cuenta con las tres jugadoras uruguayas que están en España que son Teresa Viana, Agustina Díaz y Miranda Martínez, pero sí llegaron desde Bélgica Manuela Vilar del Valle, Lupe Curutchague y Agustina Martínez.

A esas se suman jugadoras que ya son fijas en las convocatorias de Las Cimarronas y varias caras nuevas.

El plantel de Las Cimarronas que se fue a Chile

Jugadora Equipo Victoria Bate (golera) Old Christians María Eugenia Montans (golera) Woodlands Florencia Peñalba Carrasco Polo Belén Barreiro Old Ivy Pilar Oliveros Old Sampa Martina Rago Biguá Lupe Curutchague Royal Victory (Bélgica) Lucía Olascoaga San Cirano (Argentina) Manuela Vilar del Valle KHC Dragons (Bélgica) Agustina Martínez Royal Victory (Bélgica) Elisa Civetta Old Girls Agustina Alles Biguá Manuela Quiñones Old Sampa Paula Pérez Old Girls Delfina Burgos Yacht Magdalena Gómez San Lorenzo (Argentina) Clementina Cristiani Old Sampa Chiara Appennino Biguá Manuela Barrandeguy Woodlands Magdalena Verga Carrasco Polo Federica Turiel (golera) Old Sampa

En el plantel de 21 jugadoras están Bate, Montans, Peñalba, Barreiro, Oliveros, Vilar del Valle, Martínez, Civetta, Quiñones y Cristiani, quienes jugaron la Copa América, que fue el último torneo oficial de Las Cimarronas.

A ellas se suman Rago, Alles, Gómez y Manuela Barrandeguy que fueron a la Nations Cup 2 pero que después no estuvieron en la Copa América.

Aparece Olascoaga, argentina de padres uruguayos, que fue reserva en la Copa América.

Retorna la golera Fede Turiel que había sido convocada por última vez en junio de 2024 en amistoso contra Las Leoncitas.

Se suman Delfi Burgos y Poly Pérez que jugaron los amistosos con Chile previos a la Nations Cup y por primera vez estarán

Para Chiara Appennino, que jugó unos notables playoffs con Biguá en el pasado Uruguayo, y Magdalena Verga, del campeón Carrasco Polo, esta será su primera convocatoria para jugar partidos.

Nacional le ganó por uno a Peñarol en el clásico interno de Las Cimarronas

20251211 Las Cimarronas hockey sobre césped selección de Uruguay con la camiseta de Nacional y Peñarol Nacional ganó el clásico interno de Las Cimarronas

El clásico de hockey sobre césped que jugaron Las Cimarronas, lo ganó Nacional por un gol a Peñarol. Fue el jueves en el último entrenamiento del año en Uruguay ya que tras el viaje de este domingo a Chile, las prácticas se retomarán el 12 de enero.