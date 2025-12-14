Dólar
Compra 37,95 Venta 40,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Polideportivo / HOCKEY SOBRE CÉSPED

Uruguay ya tiene su grupo para el repechaje del Mundial de hockey sobre césped y se fue a Chile a jugar cinco amistosos tras un clásico interno donde Nacional le ganó a Peñarol

Mirá cuáles son los rivales que esperan a Las Cimarronas en marzo para el repechaje mundial y cómo es el sistema clasificatorio: de lunes a sábado cierran el año con amistosos ante Chile y Mendoza con un plantel que tendrá dos debutantes absolutas

14 de diciembre 2025 - 17:02hs
Las Cimarronas

Las Cimarronas

El Observador | Pablo Benítez

Por  Pablo Benítez

La selección uruguaya de hockey sobre césped, Las Cimarronas, viajaron este domingo rumbo a Santiago donde jugarán cinco amistosos entre lunes y sábado para cerrar su temporada 2025 e iniciar también la preparación para el Premundial que otorgará las últimas plazas para el Mundial de Amstelveen y Wavre 2026.

Ahora quedan 16 selecciones que buscarán siete plazas para el Mundial a jugar del 15 al 30 de agosto en Países Bajos y Bélgica.

Una serie se jugará del 27 de febrero al 7 de marzo en Santiago.

Carolina Curcio
HOCKEY SOBRE CÉSPED

Las Cimarroncitas perdieron 3-1 con Estados Unidos en el Mundial junior de hockey sobre césped y ahora jugarán por el noveno puesto

Las Cimarroncitas
HOCKEY SOBRE CÉSPED

Uruguay entre los 12 mejores del Mundial junior de hockey sobre césped y Jacinta Curutchague MVP contra Sudáfrica

Ahí jugarán Australia, Chile, Francia y Suiza en un grupo y en el otro lo harán Japón, Irlanda, Malasia y Canadá.

Los tres primeros se asegurarán su lugar en el Mundial y el cuarto quedará a la espera del desenlace del otro grupo.

En las últimas horas se confirmó que se grupo se jugará en India con estos ocho participantes: Austria, Corea del Sur, Escocia, Gales, India, Inglaterra, Italia y Uruguay.

Este grupo se disputará en la ciudad india de Hyderabad que es la capital del estado de Telangana. Se jugará del 8 al 14 de marzo.

Según calcularon el entrenador Rolando Rivero y el director de selecciones Nicolás Tixe, a Uruguay, por ranking, le correspondería jugar en el grupo con India, Escocia y Gales.

Pero eso se confirmará recién en el correr de esta semana.

Los tres primeros acá también pasan al mundial y el cuarto que tenga mejor ranking entre las dos series será el séptimo clasificado.

El nivel de los rivales será durísimo, pero Uruguay está ilusionado por el gran proceso de trabajo que viene en notable progresión desde hace ya varios años.

Este año, antes de la Copa América, la celeste perdió la final de la Nations Cup 2 contra Francia, en Polonia, y por shoot-out.

Tanto en ese torneo como en la Copa América, Manuela Vilar del Valle fue elegida como la MVP.

20250803 Manuela Vilar del Valle y Danae Andrada, mejor jugadora Copa América 2025 hockey sobre césped Las Cimarronas. Foto: PanamHockey
Manuela Vilar del Valle y Danae Andrada

Manuela Vilar del Valle y Danae Andrada

Se fueron a Chille a jugar con Las Diablas y Mendoza

Este lunes Uruguay jugará un amistoso con Chile, el martes lo hará contra la selección de Mendoza, el miércoles otra vez con Chile, el viernes con Mendoza y el sábado cerrarán la gira en Santiago enfrentando otra vez a la selección local.

El plantel selección no cuenta con las tres jugadoras uruguayas que están en España que son Teresa Viana, Agustina Díaz y Miranda Martínez, pero sí llegaron desde Bélgica Manuela Vilar del Valle, Lupe Curutchague y Agustina Martínez.

A esas se suman jugadoras que ya son fijas en las convocatorias de Las Cimarronas y varias caras nuevas.

El plantel de Las Cimarronas que se fue a Chile

Jugadora Equipo
Victoria Bate (golera) Old Christians
María Eugenia Montans (golera) Woodlands
Florencia Peñalba Carrasco Polo
Belén Barreiro Old Ivy
Pilar Oliveros Old Sampa
Martina Rago Biguá
Lupe Curutchague Royal Victory (Bélgica)
Lucía Olascoaga San Cirano (Argentina)
Manuela Vilar del Valle KHC Dragons (Bélgica)
Agustina Martínez Royal Victory (Bélgica)
Elisa Civetta Old Girls
Agustina Alles Biguá
Manuela Quiñones Old Sampa
Paula Pérez Old Girls
Delfina Burgos Yacht
Magdalena Gómez San Lorenzo (Argentina)
Clementina Cristiani Old Sampa
Chiara Appennino Biguá
Manuela Barrandeguy Woodlands
Magdalena Verga Carrasco Polo
Federica Turiel (golera) Old Sampa

En el plantel de 21 jugadoras están Bate, Montans, Peñalba, Barreiro, Oliveros, Vilar del Valle, Martínez, Civetta, Quiñones y Cristiani, quienes jugaron la Copa América, que fue el último torneo oficial de Las Cimarronas.

A ellas se suman Rago, Alles, Gómez y Manuela Barrandeguy que fueron a la Nations Cup 2 pero que después no estuvieron en la Copa América.

Aparece Olascoaga, argentina de padres uruguayos, que fue reserva en la Copa América.

Retorna la golera Fede Turiel que había sido convocada por última vez en junio de 2024 en amistoso contra Las Leoncitas.

Se suman Delfi Burgos y Poly Pérez que jugaron los amistosos con Chile previos a la Nations Cup y por primera vez estarán

Para Chiara Appennino, que jugó unos notables playoffs con Biguá en el pasado Uruguayo, y Magdalena Verga, del campeón Carrasco Polo, esta será su primera convocatoria para jugar partidos.

Nacional le ganó por uno a Peñarol en el clásico interno de Las Cimarronas

20251211 Las Cimarronas hockey sobre césped selección de Uruguay con la camiseta de Nacional y Peñarol
Nacional ganó el clásico interno de Las Cimarronas

Nacional ganó el clásico interno de Las Cimarronas

El clásico de hockey sobre césped que jugaron Las Cimarronas, lo ganó Nacional por un gol a Peñarol. Fue el jueves en el último entrenamiento del año en Uruguay ya que tras el viaje de este domingo a Chile, las prácticas se retomarán el 12 de enero.

Temas:

Las Cimarronas hockey sobre césped Nacional

Seguí leyendo

Las más leídas

Nicolás Ordoqui
CLÁSICO

Peñarol 3-2 Nacional: el aurinegro se quedó con el clásico y es campeón del fútbol sala por séptimo año consecutivo

Fernando Muslera
ARGENTINA

El penal que Fernando Muslera le atajó a Gastón Martirena, su primer título con Estudiantes y el destaque a las personas que lo hicieron decidir por el Pincha y no por Peñarol

Fernando Muslera
CAMPEÓN

El rotundo mensaje de Fernando Muslera sobre por qué eligió Estudiantes y no Peñarol recordando una frase de su esposa Patricia Callero: "Vos tenés que estar donde te quieren"

Washington Aguerre fue descollante figura en la final de ida de la Copa Colombia entre Independiente Medellín y Atlético Nacional: mirá todas sus atajadas
COLOMBIA

Washington Aguerre fue descollante figura en la final de ida de la Copa Colombia entre Independiente Medellín y Atlético Nacional: mirá todas sus atajadas

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos