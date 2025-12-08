Uruguay entre los 12 mejores del Mundial junior de hockey sobre césped y Jacinta Curutchague MVP contra Sudáfrica

La selección uruguaya junior (U21) de mujeres en hockey sobre césped, Las Cimarroncitas , le ganaron el domingo 3-1 a Sudáfrica por shoot-out, luego de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y con ese resultado se metieron entre las 12 mejores del mundo.

Por tercer partido en cuatro disputados, una jugadora uruguaya fue elegida como MVP en el Mundial. El domingo la galardonada fue Jacinta Curutchague .

Antes habían sido galardonadas María Eugenia Rodríguez ante Corea del Sur y Silvina Bonaudi contra Nueva Zelanda.

20251207 Las Cimarroncitas Jacinta Curutcahegue Uruguay selección uruguaya junior U21 hockey sobre césped Mundial de Santiago. Foto: @ChileHockey

Uruguay le ganó 3-2 a Corea en el grupo, empató 3-3 ante Nueva Zelanda y perdió 3-1 contra Estados Unidos.

A pesar de haber terminado segundas en el grupo, las celestes no pudieron clasificar a cuartos de final. quedando relegadas a pelear, en principio, por los puestos 9 a 16, entre las 24 participantes.

El domingo empataron 1-1 con golazo de Carolina Curcio mientras que en el shoot-out metieron María Eugenia Rodríguez, la capitana Sol Myszka y Justina Arregui fallando Sol Martínez y Melina Haidukowski.

Francisca Guani fue determinante atajando tres definiciones de las sudafricanas, la gran potencia continental de África en este deporte.

El triunfo ante Sudáfrica las hizo escalar posiciones. Ahora jugarán por las posiciones 9 a 12.

El martes jugarán contra India que el domingo derrotó 3-1 a Gales.

Si Uruguay gana, pasará a jugar por el noveno puesto.

Si pierde lo hará por el 11° lugar.

De todos modos ya está entre los 12 mejores en la categoría. Es un número especial en el hockey ya que en Juegos Olímpicos, como en handball, vóleibol y básquetbol, lo juegan esa cantidad de selecciones.

Uruguay ya mejoró el 13º lugar de Pootchefstroom 2022 donde obtuvo tres victorias y tres derrotas siendo tercero en el grupo.

¿Por dónde ver a Uruguay en el Mundial junior de hockey sobre césped?

El partido entre Uruguay e India se jugará el martes a la hora 13.30 y se podrá ver por Disney+ en streaming.