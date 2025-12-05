Las Cimarroncitas perdieron 3-1 con Estados Unidos en el Mundial junior de hockey sobre césped y ahora jugarán por el noveno puesto

La selección uruguaya femenina de hockey sobre césped, Las Cimarroncitas , perdieron este viernes 3-1 contra Estados Unidos sin poder avanzar a los cuartos de final del Mundial junior (sub 21) que se disputa en Chile.

Uruguay terminó en el segundo lugar del grupo mejorando el tercer lugar de Sudáfrica 2021, su primer mundial junior.

Sin embargo, solo los dos mejores segundos de los seis grupos avanzan a los cuartos de final.

Todavía faltan definirse varios grupos pero ya Uruguay tiene por encima a India y Bélgica, amén de que en los partidos que faltan, hay potencias que van a imponer su lógico favoritismo para superar en puntos a las celestes.

Daniela Mendez-Trendler abrió la cuenta para Estados Unidos, Maci Bradford amplió la cuenta, descontó para Uruguay Chiara Curcio, la capitana, pero Elia Beach le dio cifras definitivas al marcador.

El equipo de Rolando Rivero debutó con triunfo 3-2 a Corea del Sur, en un partidazo, y luego empató 3-3 con Nueva Zelanda en un encuentro que tenía ganado y bajo control pero donde sufrió el empate a falta de un minuto.

Ahora las celestes jugarán por el noveno puesto.

Para eso, los cuatro peores segundos y los cuatro mejores terceros de cada grupo jugarán cruzados según sus posiciones y saldo de goles.

Uruguay terminó 13° en su primer Mundial y ahora buscará mejorar esa posición.

Jugó un grupo formidable donde un detalle le impidió ganar su segundo partido y donde Estados Unidos le impuso su favoritismo por ser detrás de Argentina la otra gran potencia panamericana, pero lo hizo sin pasarle por arriba a las celestes y mucho menos golearlas.

El crecimiento del hockey uruguayo no tiene techo y todos los resultados lo reflejan año tras año.