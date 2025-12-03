Dólar
Sorteo Mundial 2026: fecha, hora y por dónde se podrá ver el evento en Uruguay

El sorteo definirá los 12 grupos de cuatro equipos en los que comenzarán a competir los 48 equipos clasificados al Mundial 2026

3 de diciembre 2025 - 11:04hs
La Copa del Mundo espera por el Mundial 2026

La Copa del Mundo espera por el Mundial 2026

Este viernes 5 de diciembre la FIFA realizará el sorteo de los grupos del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El sorteo definirá los 12 grupos de cuatro equipos en los que comenzarán a competir los 48 equipos clasificados al torneo, en la primera edición en la historia que se realizará con esta cantidad de equipos.

Hasta el momento hay 42 selecciones clasificadas. De las seis restantes, cuatro saldrán del repechaje de las Eliminatorias Europeas, y los otros dos del repechaje internacional de FIFA. Estas instancias se disputarán en marzo de 2026, por lo que recién en esa fecha se conocerán a los 48 participantes.

Estas seis selecciones por definirse integrarán el cuarto de los cuatro bombos del sorteo, que contarán con 12 selecciones cada uno. Uruguay integra el bombo 2, junto a Croacia, Marruecos, Colombia, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

A qué hora se realizará el sorteo del Mundial 2026 y por dónde verlo

La FIFA realizará el sorteo a las 14:00 de este viernes -hora de Uruguay- en el Centro Kennedy de Washington DC, capital de Estados Unidos.

Los actores estadounidenses Kevin Hart y Danny Ramirez y la modelo alemana Heidi Klum serán los presentadores del evento, que también contará con los espectáculos musicales de Andrea Bocelli, Nicole Scherzinger y Robbie Williams.

FIFA transmitirá el sorteo en vivo a través de todas sus plataformas oficiales: su canal de YouTube, la página web de la federación, la aplicación Fifa+ y en sus redes sociales. También se podrá ver a través de DSports.

Los cuatro bombos del sorteo del Mundial 2026

Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar y Sudáfrica.

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curaçao, Haití, Nueva Zelanda, vencedores del repechaje europeo A, B, C y D, vencedores del repechaje intercontinental 1 y 2.

