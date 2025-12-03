Sorteo Mundial 2026: fecha, hora y por dónde se podrá ver el evento en Uruguay

La Copa del Mundo espera por el Mundial 2026

Este viernes 5 de diciembre la FIFA realizará el sorteo de los grupos del Mundial 2026 , que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El sorteo definirá los 12 grupos de cuatro equipos en los que comenzarán a competir los 48 equipos clasificados al torneo, en la primera edición en la historia que se realizará con esta cantidad de equipos.

Hasta el momento hay 42 selecciones clasificadas . De las seis restantes, cuatro saldrán del repechaje de las Eliminatorias Europeas, y los otros dos del repechaje internacional de FIFA. Estas instancias se disputarán en marzo de 2026 , por lo que recién en esa fecha se conocerán a los 48 participantes.

Estas seis selecciones por definirse integrarán el cuarto de los cuatro bombos del sorteo, que contarán con 12 selecciones cada uno. Uruguay integra el bombo 2 , junto a Croacia, Marruecos, Colombia, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

A qué hora se realizará el sorteo del Mundial 2026 y por dónde verlo

La FIFA realizará el sorteo a las 14:00 de este viernes -hora de Uruguay- en el Centro Kennedy de Washington DC, capital de Estados Unidos.

Los actores estadounidenses Kevin Hart y Danny Ramirez y la modelo alemana Heidi Klum serán los presentadores del evento, que también contará con los espectáculos musicales de Andrea Bocelli, Nicole Scherzinger y Robbie Williams.

FIFA transmitirá el sorteo en vivo a través de todas sus plataformas oficiales: su canal de YouTube, la página web de la federación, la aplicación Fifa+ y en sus redes sociales. También se podrá ver a través de DSports.

Los cuatro bombos del sorteo del Mundial 2026

Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar y Sudáfrica.

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curaçao, Haití, Nueva Zelanda, vencedores del repechaje europeo A, B, C y D, vencedores del repechaje intercontinental 1 y 2.