Sorteo del Mundial 2026: FIFA dio detalles del procedimiento y cuándo quedará actualizado el calendario de partidos, estadios y horarios

La FIFA publicó este martes los cuatro bombos en los que estarán divididos los 48 equipos clasificados al Mundial 2026 , además de las reglas del sorteo que se celebrará el próximo 5 de diciembre en Washington .

Los cuatro primeros equipos del ranking FIFA; España, Argentina, Francia e Inglaterra, estarán en el primer bombo, junto a los anfitriones Estados Unidos, México y Canadá. Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania completan ese primer bombo.

Estos países no podrían encontrarse entre sí hasta semifinales, siempre y cuando terminen como primeras de sus respectivos grupos.

El sorteo separará a España y a Argentina , los dos mejores equipos clasificados, de manera que, si ambos ganan sus grupos, solo podrían enfrentarse en la final, anunció la FIFA este martes en un comunicado.

Si uno de los dos equipos no logra ganar su grupo, la 'protección' que los mantiene separados hasta la final desaparece. En ese caso, España y Argentina podrían enfrentarse antes, con la semifinal como el primer cruce posible, según el diseño del cuadro de eliminación directa del Mundial 2026.

El procedimiento del sorteo del Mundial 2026

El sorteo arrancará repartiendo a los 12 equipos del Bombo 1 entre los grupos de la A a la L, y el mismo proceso se repetirá "después con los bombos 2, 3 y 4, en ese orden", explica la FIFA.

Todavía quedan seis boletos a repartir para el Mundial, entre las 18 naciones que siguen en liza en los distintos repechajes, que se decidirán a finales de marzo.

"Los dos futuros vencedores del torneo de repechaje intercontinental y los cuatro vencedores de los repechajes europeo quedarán de oficio en el bombo 4", indicó la FIFA.

La tetracampeona del mundo Italia, 12ª en el ranking FIFA y caída al repechaje europeo, podría ser el equipo a evitar en ese cuarto bombo, en caso de que logre el pase.

Los detalles que dio la FIFA:

"En el bombo1, Canadá, México y Estados Unidos, en calidad de países anfitriones, se identificarán con bolas de colores diferentes. De conformidad con el calendario de partidos publicado el 4 de febrero de 2024, a México se le asignará la posición A1 (bola verde), a Canadá, la posición B1 (bola roja), y a Estados Unidos, la posición D1 (bola azul). Las otras nueve selecciones del bombo1 se identificarán mediante nueve bolas del mismo color y se asignarán automáticamente a la posición1 del grupo en el que resulten encuadradas.

Para garantizar el equilibrio competitivo, se han establecido dos cuadros separados hasta semifinales en el calendario de partidos. Con el fin de conseguir una distribución equilibrada de los equipos, se han aplicado las siguientes restricciones en el sorteo de las cuatro primeras selecciones de la Clasificación Mundial Masculina FIFA: la selección líder de la clasificación (España) y la segunda mejor clasificada (Argentina) se asignarán de forma aleatoria a cuadros opuestos. Se aplicará el mismo principio en el caso de la tercera y la cuarta clasificadas (Francia e Inglaterra, respectivamente). De este modo, si las dos primeras selecciones de la clasificación mundial acabaran la primera fase en el primer puesto de sus respectivos grupos, no se enfrentarían antes de la final.

En los bombos 2, 3 y 4, la posición de las selecciones en cada grupo se asignará según un patrón predefinido. Este patrón se detalla en la tabla incluida en el documento del procedimiento del sorteo. La posición de los equipos en los grupos dependerá del bombo del que se extraigan y del grupo al que se asignen.

En principio, ningún grupo contendrá dos selecciones de la misma confederación, con la única excepción de la UEFA, representada por 16 equipos. Cada grupo contará con al menos una y como máximo dos selecciones de la UEFA.

En lo referente a las plazas del Torneo clasificatorio de la FIFA, a fin de cumplir con el principio general de la FIFA por el que se impide que dos selecciones de la misma confederación queden encuadradas en el mismo grupo, esta limitación también se aplicará a los tres equipos de cada cuadro del torneo clasificatorio de la FIFA que compitan por las dos plazas del bombo 4".

¿Cuándo se confirmará el calendario del Mundial 2026?

"Si el sorteo determinará la identidad de los equipos que se enfrentarán durante la fase de grupos, el calendario actualizado de los partidos, que incluirá los estadios y horarios de inicio, será confirmado el 6 de diciembre", puntualizó la FIFA.

"El proceso de asignación de partidos posterior al sorteo tiene como objetivo garantizar las mejores condiciones para todas las selecciones y, en la medida de lo posible, facilitar que los aficionados de todo el mundo puedan ver en directo los encuentros de sus equipos en las diferentes zonas horarias", indicaron.

Los cuatro bombos del sorteo del Mundial 2026

Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar y Sudáfrica.

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curaçao, Haití, Nueva Zelanda, vencedores del repechaje europeo A, B, C y D, vencedores del repechaje intercontinental 1 y 2.

