"Ni Flamengo ni Palmeiras": los títulos de Nacional son destacados en España en la previa de la final de la Copa Libertadores

Nacional y sus títulos son noticia en España en la previa de la final de la Copa Libertadores 2025 que disputarán Flamengo y Palmeiras el próximo sábado (18 horas) en Lima, donde se conocerá al nuevo campeón continental.

En ese contexto, el diario AS de España hizo un informe titulado: “Ni Flamengo ni Palmeiras : este es el club de fútbol con más títulos en el fútbol sudamericano internacional”.

Y en el informe se presenta a Nacional, “el club de Sudamérica con más títulos”.

“El equipo sudamericano con más títulos es Club Nacional de Football (Uruguay). No solo del continente, sino del mundo”, se indica.

FINALES DE LA LIGA URUGUAYA Las recomendaciones de seguridad de Nacional para sus hinchas en la final ante Peñarol; mirá los objetos permitidos y prohibidos para ir al Gran Parque Central

NACIONAL El día que Nacional rechazó la contratación de Diego García, condenado por abuso sexual: la decisión de José Fuentes tras escuchar a los hinchas en 2022

Además, AS repasa: “Su origen se encuentra en Montevideo (1899). Un equipo histórico que no tiene rival. Poseen un total de 162 trofeos. La cifra no es exacta, pues en su web oficial establecen que tienen 166. Sus perseguidores en el ránking son su máximo rival, Peñarol y Al Ahly, Egipto”.

La nota enumera “el extenso palmarés” tricolor que “se compone por: 49 Campeonatos Uruguayos, tres Copas Libertadores, 15 Campeonatos de Honor, 12 Torneos Apertura, 10 Campeonatos Competencia, ocho Liguillas, ocho Torneos Clausura, siete Copas Competencia Uruguaya, siete Copas de Honor, siete Torneos Cuadrangular, seis Copas Río de la Plata Dr Ricardo Aldao, cuatro Copas de Honor Cusenier, cuatro Torneos Intermedio, cuatro Torneos Especiales Oficiales, tres Copas Intercontinentales, tres Copas León Peyrou, tres Ligas Mayor, dos Copas Interamericana, dos Copas Competencia Chevallier, dos Supercopas Uruguaya, dos Campeonatos Nacional General Artigas, una Recopa Sudamericana, una Copa Escobar Gerona, un Campeonato Albion y un Campeonato Ing. José Serrato”.