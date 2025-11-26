Dólar
COPA LIBERTADORES

"Ni Flamengo ni Palmeiras": los títulos de Nacional son destacados en España en la previa de la final de la Copa Libertadores

El diario AS de España destacó a Nacional en la previa de la final de la Copa Libertadores

26 de noviembre 2025 - 11:18hs
Nacional 1988, la última

Nacional y sus títulos son noticia en España en la previa de la final de la Copa Libertadores 2025 que disputarán Flamengo y Palmeiras el próximo sábado (18 horas) en Lima, donde se conocerá al nuevo campeón continental.

Y en el informe se presenta a Nacional, “el club de Sudamérica con más títulos”.

0014813510.webp
Nacional, y su último éxito, en 1988, tras ganar la final a Newell's

“El equipo sudamericano con más títulos es Club Nacional de Football (Uruguay). No solo del continente, sino del mundo”, se indica.

