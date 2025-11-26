"Ni Flamengo ni Palmeiras": los títulos de Nacional son destacados en España en la previa de la final de la Copa Libertadores
El diario AS de España destacó a Nacional en la previa de la final de la Copa Libertadores
26 de noviembre 2025 - 11:18hs
Nacional 1988, la última
Nacional y sus títulos son noticia en España en la previa de la final de la Copa Libertadores 2025 que disputarán Flamengo y Palmeiras el próximo sábado (18 horas) en Lima, donde se conocerá al nuevo campeón continental.
Además, AS repasa: “Su origen se encuentra en Montevideo (1899). Un equipo histórico que no tiene rival. Poseen un total de 162 trofeos. La cifra no es exacta, pues en su web oficial establecen que tienen 166. Sus perseguidores en el ránking son su máximo rival, Peñarol y Al Ahly, Egipto”.
La nota enumera “el extenso palmarés” tricolor que “se compone por: 49 Campeonatos Uruguayos, tres Copas Libertadores, 15 Campeonatos de Honor, 12 Torneos Apertura, 10 Campeonatos Competencia, ocho Liguillas, ocho Torneos Clausura, siete Copas Competencia Uruguaya, siete Copas de Honor, siete Torneos Cuadrangular, seis Copas Río de la Plata Dr Ricardo Aldao, cuatro Copas de Honor Cusenier, cuatro Torneos Intermedio, cuatro Torneos Especiales Oficiales, tres Copas Intercontinentales, tres Copas León Peyrou, tres Ligas Mayor, dos Copas Interamericana, dos Copas Competencia Chevallier, dos Supercopas Uruguaya, dos Campeonatos Nacional General Artigas, una Recopa Sudamericana, una Copa Escobar Gerona, un Campeonato Albion y un Campeonato Ing. José Serrato”.