FINALES DE LA LIGA URUGUAYA

Las recomendaciones de seguridad de Nacional para sus hinchas en la final ante Peñarol; mirá los objetos permitidos y prohibidos para ir al Gran Parque Central

Mirá los objetos permitidos y prohibidos para ir al Gran Parque Central a la segunda final Nacional vs Peñarol

26 de noviembre 2025 - 9:58hs
Foto: Dante Fernández / FocoUy
Nacional emitió las recomendaciones de seguridad para sus hinchas que este domingo irán al Gran Parque Central para la segunda y última final de la Liga AUF Uruguaya ante Peñarol, luego del empate 2-2 en el Campeón del Siglo.

El crucial partido, que comenzará a la hora 16:30 y puede llegar a contar con alargue y penales, tiene entradas agotadas por los parciales albos, quienes serán los únicos en las tribunas ya que no habrá público visitante.

Las recomendaciones de seguridad de Nacional

El horario de apertura de puertas será 13:30hs, se recomienda al público llegar temprano para evitar aglomeraciones ya que habrá doble control de ingresos y podrá demorarse más de lo habitual el acceso al Gran Parque Central.

Gran Parque Central. (Archivo)
CLÁSICO

Se ruega llegar a los accesos del estadio con el PDF correspondiente de la entrada abierto, impreso o descargado en los dispositivos móviles, para facilitar el escaneo del mismo en el ingreso. En caso de portarlo de manera digital, tener el brillo de la pantalla al máximo.

Es obligatorio portar la cédula de identidad física o denuncia vigente de la misma.

Queda prohibido

Intentar introducir, ingresar, portar o utilizar, cualquier clase de armas o de objetos que pudieran producir los mismos efectos, así como bengalas, petardos, explosivos o productos inflamables (papel picado, rollos, serpentina, etc), fumíferos o corrosivos, salvo aquellos que hayan sido expresamente autorizados por la autoridad competente y para su utilización se hubieran cumplido las condiciones impuestas por dicha autoridad.

Intentar introducir, ingresar, exhibir, banderas, símbolos u otras señales con mensajes que inciten a la violencia o en cuyo texto o similar una persona o grupo de ellas sea amenazada, insultada por razón de su adhesión deportiva.

No se podrá exhibir banderas o símbolos del equipo rival en ocasión del partido ni de ningún otro de los equipos afiliados a la AUF.

No alterar el orden público.

No lanzar ninguna clase de objetos a las tribunas, campo de juego o fuera del escenario deportivo.

Artículos permitidos

Nacional también publicó un gráfico con objetos permitidos que se podrán ingresar, en los que aparecen radios de pilas chicas, termo y mate, carteras, mochilas, riñoneras y bolsos pequeños, y banderas de dos metros por un metro sin asta.

Temas:

Nacional Gran Parque Central

