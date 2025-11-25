El día que Nacional rechazó la contratación de Diego García, condenado por abuso sexual: la decisión de José Fuentes tras escuchar a los hinchas en 2022
A mediados de 2022, Diego García sonó para Nacional, pero hinchas tricolores reaccionaron contra su llegada y el presidente José Fuentes desactivó su llegada
25 de noviembre 2025 - 14:32hs
La ficha de García pertenece a Estudiantes
Un hincha de Nacional pintó el portón de Los Céspedes: "Fuera violadores"
Diego García, el hasta hoy jugador de Peñarol que este martes fue condenado a seis años y ocho meses de cárcel por abuso sexual, por un hecho ocurrido en 2021 cuando jugaba en Estudiantes de La Plata, sonó para Nacional a mediados de 2022 pero su llegada fue descartada por su entonces presidente, José Fuentes.
El primer fin de semana de julio de aquel año, el nombre del volante, que había rescindido su contrato con Patronato, donde estaba cedido por Estudiantes, se filtró en la prensa como uno jugador que interesaba a los tricolores.
Una de las notas firmada por hinchas y socias del club, expresa su “indignación” por la “eventual incorporación a nuestro plantel masculino de Primera de un jugador denunciado por violación”.
Agregaron que el club debe ser “contundente” en el rechazo de estas conductas por parte de sus jugadores y que no hay “ningún argumento deportivo que justifique la vinculación contractual de alguien que transita un juicio de estas características”.
La decisión de José Fuentes
Tras la reacción de los hinchas, José Fuentes decidió no avanzar y dar por cerrado el tema.
"Creo en el marco jurídico, el principio de inocencia y el derecho al trabajo hasta no tener una sentencia firme. Como presidente de Nacional, mi objetivo es mantener la unidad, eso es lo primordial. Como presidente tengo que entender diversas manifestaciones de actores de la sociedad. Este es un tema que lo debe definir la sociedad, que no lo debe definir un club de fútbol como Nacional", dijo Fuentes el martes 5 de julio en 100% Deporte de radio Sport 890.
"Por eso, tanto Alejandro (Balbi) como yo, que hemos estado analizando este tema, hemos decidido no plantearlo en directiva y darlo por terminado. Es decir, Diego García no va a ser tratado en directiva como posible refuerzo de Nacional", agregó.
“El jugador no va a llegar a Nacional”, agregó. “Me he apoyado en gente que confío mucho y con la que converso cada vez que tengo que tomar decisiones importantes, charlé con esas personas estos últimos dos días y luego de eso llegué a la conclusión de que esto es lo mejor para el club”.
"Esta decisión lo que hace es unir", comentó y sostuvo que la llegada del futbolista generaría "fisuras" y que ni él ni Balbi querían romper la unidad de Nacional en esos momentos.
Fuentes señaló que el tema "se filtró" antes de que fuera tratado y discutido en directiva.
Tras la negativa tricolor, el volante firmó con Emelec de Ecuador, donde jugó hasta fines de 2023.