El día que Nacional rechazó la contratación de Diego García, condenado por abuso sexual: la decisión de José Fuentes tras escuchar a los hinchas en 2022

Un hincha de Nacional pintó el portón de Los Céspedes: "Fuera violadores"

Diego García , el hasta hoy jugador de Peñarol que este martes fue condenado a seis años y ocho meses de cárcel por abuso sexual, por un hecho ocurrido en 2021 cuando jugaba en Estudiantes de La Plata, sonó para Nacional a mediados de 2022 pero su llegada fue descartada por su entonces presidente, José Fuentes.

El primer fin de semana de julio de aquel año, el nombre del volante, que había rescindido su contrato con Patronato, donde estaba cedido por Estudiantes, se filtró en la prensa como uno jugador que interesaba a los tricolores.

Ese hecho generó reacciones de los hinchas que se opusieron a su llegada debido a que estaba en curso su investigación tras ser denunciado en La Plata en febrero de 2021.

Ese domingo, un parcial tricolor llegó a la Ciudad Deportiva Los Céspedes y manifestó su opinión con una pintada en el portón del predio: “Fuera violadores”, escribió .

También aquel domingo, el vicepresidente albo en aquel momento, Alejandro Balbi, recordó a Punto Penal de Canal 10 que "nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario”. “Es cierto que tiene una causa abierta en La Plata. Quizás lo políticamente correcto es no meternos en un problema”, agregó.

Grupos de hinchas y socias de Nacional manifestaron públicamente, mediante comunicados y cartas abiertas a modo de petición, su repudio a la llegada al club del jugador.

Una de las notas firmada por hinchas y socias del club, expresa su “indignación” por la “eventual incorporación a nuestro plantel masculino de Primera de un jugador denunciado por violación”.

Agregaron que el club debe ser “contundente” en el rechazo de estas conductas por parte de sus jugadores y que no hay “ningún argumento deportivo que justifique la vinculación contractual de alguien que transita un juicio de estas características”.

La decisión de José Fuentes

Tras la reacción de los hinchas, José Fuentes decidió no avanzar y dar por cerrado el tema.

"Creo en el marco jurídico, el principio de inocencia y el derecho al trabajo hasta no tener una sentencia firme. Como presidente de Nacional, mi objetivo es mantener la unidad, eso es lo primordial. Como presidente tengo que entender diversas manifestaciones de actores de la sociedad. Este es un tema que lo debe definir la sociedad, que no lo debe definir un club de fútbol como Nacional", dijo Fuentes el martes 5 de julio en 100% Deporte de radio Sport 890.

20230118fgi0094-1-jpg..webp José Fuentes Federico Gutiérrez

"Por eso, tanto Alejandro (Balbi) como yo, que hemos estado analizando este tema, hemos decidido no plantearlo en directiva y darlo por terminado. Es decir, Diego García no va a ser tratado en directiva como posible refuerzo de Nacional", agregó.

“El jugador no va a llegar a Nacional”, agregó. “Me he apoyado en gente que confío mucho y con la que converso cada vez que tengo que tomar decisiones importantes, charlé con esas personas estos últimos dos días y luego de eso llegué a la conclusión de que esto es lo mejor para el club”.

"Esta decisión lo que hace es unir", comentó y sostuvo que la llegada del futbolista generaría "fisuras" y que ni él ni Balbi querían romper la unidad de Nacional en esos momentos.

Fuentes señaló que el tema "se filtró" antes de que fuera tratado y discutido en directiva.

Tras la negativa tricolor, el volante firmó con Emelec de Ecuador, donde jugó hasta fines de 2023.

1658150539749.webp Diego García anunciado en Emelec en su llegada a Ecuador Emelec

En 2024 volvió a Uruguay para jugar todo el año en Liverpool, donde su llegada tuvo algunos reparos por su caso. La diputada frenteamplista Micaela Melgar, hincha negriazul, dijo que le daba "asco" su fichaje.

20240516 FBL - LIBERTADORES - SAN LORENZO - LIVERPOOL Liverpool's midfielder Diego Garcia celebrates after scoring during the Copa Libertadores group stage second leg football match between Argentina's San Lorenzo and Uruguay's Liverpool at Pedro Bidegain Diego García, delantero de Liverpool que juega en Copa Libertadores Foto: Luis Robayo / AFP

Y en 2025 firmó con Peñarol para reforzar el equipo de Diego Aguirre, hasta que este martes fue condenado por la Justicia argentina.