Tres hinchas de Nacional fueron detenidos por portar un arma en la zona del Parque Central; uno no podrá ir al estadio hasta marzo

Arma incautada a uno de los hinchas Foto: Ministerio del Interior

Tres hinchas de Nacional fueron detenidos el viernes por portar un arma en la zona del Gran Parque Central, informó Telemundo (Canal 12) y confirmó El Observador.

Los hinchas tienen 21, 19 y 17 años y fueron arrestados en Carlos Anaya y Coronel Lucas Piriz en el marco del operativo clásico que dispuso el Ministerio del Interior, que incluyó controles en varios puntos de la ciudad donde se suelen reunir hinchas de los clubes grandes.

Ninguno de los tres cuenta con antecedentes penales y los dos de menor edad fueron puestos en libertad. El de 21 años, sin embargo, fue imputado por un delito de porte y tenencia de arma de fuego en lugares públicos.

Como medida cautelar, hasta el 3 de marzo de 2026 no podrá ir a espectáculos deportivos, lugares de encuentro o las sedes de Nacional o Peñarol. Tampoco podrá salir del país.

La Policía incautó el arma de fuego calibre 22 marca Rossi, una camioneta Renault Kangoo -donde estaba el arma- y los tres celulares.