El padre de Matías Arezo, que estaba en lista de inhabilitados, burló los controles para entrar al Campeón del Siglo y ver a Peñarol; lo hicieron ingresar por subsuelo de la Henderson

Peñarol recibió un cúmulo de importantes denuncias por hechos irregulares que sucedieron el domingo en ocasión del clásico que se jugó contra Nacional por la final de ida de la Liga AUF Uruguaya.

La Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) le instruyó un expediente disciplinario a Peñarol el lunes por la noche luego de recibir el informe que elaboraron los veedores de la AUF que trabajaron en el clásico.

Uno de los hechos denunciados se detalló en el informe al que tuvo acceso Referí y que en el punto 2.2 expresa: "Ingresos irregulares y personas inhabilitadas".

En tal caso se constató que sobre la hora 15.25, entró por el portón del subsuelo de la Tribuna Henderson el padre de Matías Arezo, delantero de Peñarol, quien estaba en la lista de personas inhabilitadas para ingresar a los espectáculos deportivos.

Dicho ingreso se realizó "eludiendo controles", según se consignó en el informe que también reveló los detalles que llevaron al padre de Arezo a ser ingresado en la comúnmente denominada "lista negra".

El 10 de setiembre, Peñarol jugó contra Liverpool en el Estadio Centenario por los cuartos de final de la Copa AUF Uruguay y en dicho partido,

Tras finalizar dicho encuentro, donde Peñarol ganó agónicamente 2-1 con gol agónico de Lucas Hernández, se generó un incidente en la Tribuna América donde participaron hinchas de ambos cuadros. Hubo empujones, insultos, golpes y escupitajos.

En el informe de seguridad que elaboraron los veedores se reveló que uno de los protagonistas de ese hecho fue el padre de Arezo: "Saliendo al exterior por una ventana de un Palco Privado dicha persona se toma a golpes de puños con parciales del equipo rival ubicados en zona de Tribunas y que oportunamente fuera informado ese órgano".

Ese hecho no le costó a Peñarol ninguna sanción por parte de la Comisión Disciplinaria de la Copa AUF Uruguay.

El ingreso prohibido del padre de Arezo al Campeón del Suiglo, fue notificado a Peñarol y, según el informe de seguridad, "será informada la Comisión Técnica para Inhabilitados por tratarse de una infracción agravada".

El informe fue presentado con una foto del padre de Arezo en la zona por donde ingresó y con su número de documento.