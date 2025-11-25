Escándalo en Argentina: la AFA manipuló un documento para sancionar a Estudiantes por el pasillo a Rosario Central

Un nuevo capítulo de escándalo sacude a Argentina , luego de que la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) haya manipulado un documento y un propio comunicado para, en pocas palabras, poder sancionar a Estudiantes de La Plata por darle la espalda a los jugadores de Rosario Central, quién fue decretado campeón de liga días atrás.

El enfrentamiento entre Estudiantes y la AFA , presidida por Claudio Chiqui Tapia , viene desde hace bastante tiempo pero detonó el pasado jueves, cuando de manera inesperada el ente madre del fútbol argentino decretó a Rosario Central campeón de liga por ser el equipo que más puntos sumó en la tabla anual.

El Comité Ejecutivo anunció que se había votado por unanimidad, pero fue el propio club de La Plata quién, horas posteriores, emitió un comunicado en donde afirmó que Estudiantes no votó para determinar a Rosario Central campeón.

Este lunes, desde temprano, empezaron los rumores sobre una posible sanción de la AFA a los futbolistas platenses, y luego aparecieron visualizaciones de resoluciones del Comité Ejecutivo de la AFA con fecha del 12 de febrero de 2025 pero que el contenido de ese archivo PDF fue creado el domingo 23 de noviembre a las 19:21 horas , ni bien terminó el partido entre Estudiantes y Rosario Central .

¿Qué se podría generar con esto y porqué fue modificado luego de la eliminación de Rosario Central? Encontrar argumentos "legales" para sancionar a los futbolistas de Estudiantes, a quienes ya se les había labrado un expediente disciplinario por realizar el pasillo de espaldas.

El boletín 6625, en el ítem "HOMENAJE A LOS CLUBES CAMPEONES se deja establecido que a partir de la presente temporada se instaurará el denominado 'pasillo de reconocimiento' al plantel del equipo Campeón o Ganador de una competición. El pasillo de reconocimiento se llevará a cabo en el primer partido en condición de 'local' del Club Ganador o Campeón, en el momento del ingreso de los equipos al campo de juego, antes del saludo habitual y del sorteo de capitanes. Su única finalidad será rendir homenaje al plantel del Club que haya sido proclamado Campeón o Ganador en el marco de las competencias organizadas por la Asociación del Fútbol Argentino".

Documento AFA El documento modificado por AFA

No obstante, se aprecia que hay una parte que fue agregada al documento luego del triunfo de Estudiantes, que dice: "Quedan excluidos gestos de burla o de provocación, expresiones ofensivas, manifestaciones hacia el público, los árbitros o los rivales, o cualquier otra actitud que desvirtúe el espíritu del reconocimiento. Cualquier incumplimiento a lo previsto en la presente disposición será consignado en el informe arbitral o en los partes de los oficiales de partido y dará lugar, según corresponda, a la aplicación de las sanciones previstas en el Código Disciplinario de la AFA".

Es accesible para cualquier persona corroborar que el documento fue modificado el domingo 23 de noviembre a las 19:21 horas, ya que al entrar al sitio web oficial de la AFA y de ingresar al documento, al hacer click derecho y seleccionar la opción "propiedades del documento", figura que el PDF fue creado/modificado ese día y no el 12 de febrero de 2025.