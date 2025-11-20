Dólar
Polémica en Argentina: la AFA votó un premio especial como campeón para Rosario Central por terminar primero en la tabla anual

Rosario Central fue designado campeón por la AFA por ser el equipo que más puntos sumó en el año, algo que no estaba estipulado al comienzo de la temporada, y sumó nuevos títulos y copas

20 de noviembre 2025 - 15:33hs
di maria
Liga AFA

Una nueva polémica ocurrió en Argentina luego de que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) declaró campeón de la Liga 2025 a Rosario Central por haber terminado primero en la tabla anual y ser el equipo que más puntos sumó en el año, algo que no estaba estipulado desde el inicio.

Luego de una reunión del Comité Ejecutivo de la AFA, con presencia de Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, se resolvió que Rosario Central sea distinguido como campeón de liga 2025 por sumar más puntos en el año.

En un principio, como ya está instalado desde hace algunos años en el fútbol argentino, el equipo que termina primero en la tabla anual jugaba la Supercopa Internacional contra el ganador del Trofeo de Campeones, que lo disputa el campeón del Torneo Apertura contra el campeón del Torneo Clausura, a un partido en estadio neutral.

Sin embargo, este jueves de manera sorpresiva se resolvió que la Supercopa Internacional se disputa igual, pero se premia con un trofeo al primero de la tabla anual (Rosario Central), y a su vez se llevará a cabo un triangular entre el Canalla, el campeón del Apertura (Platense) y el del Clausura (a definir) para determinar el Supercampeón argentino.

claudio chiqui tapia defendio al arbitraje argentino tras la polemica y las pintadas: los partidos los ganan y los pierden los jugadores
FÚTBOL ARGENTINO

Claudio Chiqui Tapia defendió al arbitraje argentino tras la polémica y las pintadas: "Los partidos los ganan y los pierden los jugadores"

en argentina vandalizaron murales de lionel messi y dibu martinez del mundial 2022 con mensajes a chiqui tapia
FÚTBOL ARGENTINO

En Argentina vandalizaron murales de Lionel Messi y Dibu Martínez del Mundial 2022 con mensajes a Chiqui Tapia

Rosario Central campeón de liga 2025

La noticia causó mucho revuelo en redes sociales e incluso se generó confusión ya que Rosario Central fue denominado campeón de liga, cuando en el 2025, por el formato del torneo, no se disputó ninguna liga.

rosario central
La AFA dio a Rosario Central campeón

En Argentina, en la primera parte del año se lleva a cabo el Torneo Apertura y la segunda parte el Torneo Clausura. El formato de ambos torneos se lleva a cabo a través de dos zonas, A y B, integrada por 15 equipos y posteriormente se arman las llaves de playoffs entre los ocho clasificados de cada zona.

Este jueves, una delegación importante del club rosarino llegó a Buenos Aires. Gonzalo Belloso (presidente), Carolina Cistinziano (vice primera y su esposa), el entrenador Ariel Holan, Jorge Broun (capitán) y Ángel Di María, su máxima figura y quién consigue su primer título con el club rosarino, estuvieron en la reunión para recibir el trofeo.

La AFA agrega dos estrellas más al calendario

De esta manera, con esta nueva implementación, a partir del próximo año en Argentina habrá 8 títulos distintos en juego, ya que la Supercopa Internacional se mantiene y los títulos son los siguientes:

  • Campeón de Liga (1° de la tabla anual)
  • Torneo Apertura
  • Torneo Clausura
  • Trofeo de Campeones (entre el campeón del Apertura contra el del Clausura)
  • Copa Argentina
  • Supercopa Argentina (campeón de Copa Argentina contra el ganador del Trofeo de Campeones)
  • Supercopa Internacional (ganador del Trofeo de Campeones contra el que termine 1° en la anual)
  • Triangular Campeón del Año (campeón del Apertura, Clausura y el 1° de la anual)
