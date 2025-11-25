Dólar
Compra 38,55 Venta 40,95

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
25°C
cielo claro
Miércoles:
Mín  17°
Máx  24°

Siguenos en:

/ Nacional / VERANO 2026

Uruguay para turistas extranjeros: el pueblo paradisíaco con los alquileres más baratos de la costa este

Así lo indicó el último Informe de Proyecciones 2025-2026 elaborado por la plataforma de alquileres temporales Casas en el Este.

25 de noviembre 2025 - 14:11hs
PUNTA DEL DIABLO

Ubicado a 45 km de la frontera con Brasil y perteneciente a la zona de La Angostura entre el Océano Atlántico y la Laguna Negra, Punta del Diablo se posiona como la región costera uruguaya con los alquileres más baratos de la temporada de verano 2026.

Así lo indicó el último Informe de Proyecciones 2025-2026 elaborado por la plataforma de alquileres temporales de propiedades en balnearios Casas en el Este. Conforme a las cifras relevadas, la diferencia con respecto a Punta del Este por una plaza en la primera quince de enero se ubica en un promedio del 48%.

ALOJAMIENTO URUGUAY
Informe Proyecciones | Temporada 2025 - 2026 (Casas en el Este)

Informe Proyecciones | Temporada 2025 - 2026 (Casas en el Este)

¿Cómo es Punta del Diablo, el pueblo de la costa este con los alquileres más accesibles para vacacionar en Uruguay?

Más noticias
uruguay sin iva para turistas extranjeros: que productos y servicios ingresan para la temporada de verano 2026
VERANO

Uruguay sin IVA para turistas extranjeros: qué productos y servicios ingresan para la temporada de verano 2026

YPF
HIDROCARBUROS

YPF suma a la italiana ENI para buscar petróleo en el offshore de Uruguay

Uno de los principales atractivos de Punta del Diablo es la arquitectura desestructurada que fueron generando los ranchos y cabañas de madera inaugurales, planificadas únicamente para mirar al océano.

Embed

En la actualidad, este tipo de estrcuturas se multiplicaron, frecuentemente con parques arbolados y una decoración rústica. Las calles intermedias sin veredas y sin pavimento también responden a la postura mantenida por sus habitantes de respetar a la naturaleza y sus cursos.

¿Qué hacer en Punta del Diablo?

Playa de los Pescadores

Si vas en auto, o caminas frente a la Playa de los Pescadores, verás algunos de los botes descansando en la orilla. Al observar esta postal te darán ganas de sacar tu celular para sacar fotografías que te van a dejar un recuerdo increíble.

Playa de la Viuda

Esta playa es magnífica en verano, aunque hay muchos que se atreven a hacer caminatas en otras estaciones. Es considerada la playa "brava" de Punta del Diablo debido a su orientación sur. Posee paradores donde podés disfrutar de bebidas frescas.

Playa Grande

Tiene una increíble bahía resguardada del viento sur con olas para disfrutar por quienes practican o quieren aprender actividades como surf, standup paddle, kayak, caminatas, nadar, sandboard. Es la que conecta Punta del Diablo con el Parque Santa Teresa.

Feria de los Artesanos

Este lugar es una cita obligada para quienes busquen disfrutar de Punta del Diablo de una forma diferente. Venden artesanías y recuerdos del pueblo sobre Playa de los Pescadores.

Temas:

Uruguay Punta del Diablo

Seguí leyendo

Las más leídas

El equipo titular de Nacional que comenzó jugando el clásico en el Campeón del Siglo por la primera final de la Liga AUF Uruguaya
NACIONAL

Nacional recibió una multa tras el clásico contra Peñarol, Sebastián Eguren no fue sancionado y a Lucas Villalba le dieron dos partidos de suspensión

La directora de la Secretaría de Derechos Humanos de Uruguay, Alejandra Casablanca, habla durante la presentación de los avances y lineamientos previstos para el quinquenio de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente 
PRESIDENCIA

Funcionarios de Presidencia presentaron denuncia contra Alejandra Casablanca por acoso laboral

Martin Charquero y Rodolfo Pereira
CLÁSICO

Tensión al aire entre Martin Charquero y Rodolfo Pereira en la transmisión de TV del clásico: "No me toqués" y "no me levantes el dedo"

Diego García
JUSTICIA

Diego García fue condenado a seis años y ocho meses de cárcel por abuso sexual: estará en prisión domiciliaria hasta que su condena quede firme

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos