Uruguay para turistas extranjeros: el pueblo paradisíaco con los alquileres más baratos de la costa este

Ubicado a 45 km de la frontera con Brasil y perteneciente a la zona de La Angostura entre el Océano Atlántico y la Laguna Negra, Punta del Diablo se posiona como la región costera uruguaya con los alquileres más baratos de la temporada de verano 2026.

Así lo indicó el último Informe de Proyecciones 2025-2026 elaborado por la plataforma de alquileres temporales de propiedades en balnearios Casas en el Este . Conforme a las cifras relevadas, la diferencia con respecto a Punta del Este por una plaza en la primera quince de enero se ubica en un promedio del 48%.

Uno de los principales atractivos de Punta del Diablo es la arquitectura desestructurada que fueron generando los ranchos y cabañas de madera inaugurales, planificadas únicamente para mirar al océano.

En la actualidad, este tipo de estrcuturas se multiplicaron, frecuentemente con parques arbolados y una decoración rústica. Las calles intermedias sin veredas y sin pavimento también responden a la postura mantenida por sus habitantes de respetar a la naturaleza y sus cursos.

¿Qué hacer en Punta del Diablo?

Playa de los Pescadores

Si vas en auto, o caminas frente a la Playa de los Pescadores, verás algunos de los botes descansando en la orilla. Al observar esta postal te darán ganas de sacar tu celular para sacar fotografías que te van a dejar un recuerdo increíble.

Playa de la Viuda

Esta playa es magnífica en verano, aunque hay muchos que se atreven a hacer caminatas en otras estaciones. Es considerada la playa "brava" de Punta del Diablo debido a su orientación sur. Posee paradores donde podés disfrutar de bebidas frescas.

Playa Grande

Tiene una increíble bahía resguardada del viento sur con olas para disfrutar por quienes practican o quieren aprender actividades como surf, standup paddle, kayak, caminatas, nadar, sandboard. Es la que conecta Punta del Diablo con el Parque Santa Teresa.

Feria de los Artesanos

Este lugar es una cita obligada para quienes busquen disfrutar de Punta del Diablo de una forma diferente. Venden artesanías y recuerdos del pueblo sobre Playa de los Pescadores.