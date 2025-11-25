Meteorólogo anunció temperaturas máximas de "alto peligro y emergencia" en Uruguay y la región: los detalles

El meteorólogo Mario Bidegain aseguró en su cuenta de X que para esta semana se esperan condiciones de "alto peligro y emergencia" con temperaturas muy altas en la región.

Más específicamente, el experto explicó, en base al Índice Climático Integral (CCI), que las máximas más altas se registraran en Uruguay así como también en Brasil, sobre la zona sur y sureste entre el jueves y viernes .

Por otra parte, en Argentina y Paraguay, las condiciones afectarán la generalidad de ambos países hasta el viernes .

Estas temperaturas altas descenderán a partir del sábado producto del ingreso de un frente frío .

Índice climático integral (CCI) (basado en #temperaturas, humedad, viento y radiación) LUN24 a VIE28nov, prevé condiciones de Alto peligro y Emergencia para #Argentina, #Paraguay, S y SE #Brasil y #Uruguay en JUE27 y VIE28nov. Frente frío hará descender #temperaturas para SAB29. — Mario Bidegain (@mario_bidegain) November 24, 2025

En una nueva publicación en las últimas horas, Bidegain informó que se prevén máximas de entre 40 y 41 °C en Formosa (Argentina), entre 31 y 32 °C en Buenos Aires y entre 32 y 33 °C en Montevideo durante el jueves, según GFS.

#temperatura máxima prevista para MIE26 (izq) y JUE27nov (der). según #GFS sobre Sudamérica. Se esperan sobre #Argentina tmax de 40° y 41°C en Formosa (frontera con #Paraguay) y 31/32°C en #CABA y 32/33°C en #Montevideo (URU) para JUE27. — Mario Bidegain (@mario_bidegain) November 25, 2025

Para el jueves, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé mínimas de 15 °C y máximas que podrían alcanzar los 32 °C en Montevideo y el Área Metropolitana. En el suroeste, las máximas superarán los 33 °C, misma cifra en el noreste y un grado más en el noroeste. En el este alcanzarán los 31 °C.

El viernes en la capital, la mínima estará en los 17 °C y la máxima sobre los 25 °C. Sobre el suroeste continuarán las cifras altas con 33 °C, al igual que en el noroeste con 35 °C. En el noreste la máxima será de 34 °C, sobre el este rondarán los 30 °C.

Desde Meteorología esperan una probabilidad de lluvias alta en todo el país para el sábado, lo que causará un descenso en las temperaturas.